Ukrajina Rusko Online: Rusko útočilo na priemyselné ciele. Na Charkov leteli rakety, na Ľvov drony

Ukrajinský prezident navrhol, aby členovia porozmýšľali, či Rusko stále patrí do OSN. Zelenskyj pricestoval do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN, v utorok by mal vystúpiť v rámci všeobecnej rozpravy.

"Pre nás je veľmi dôležité, že všetky naše slová, naše posolstvá, si vypočujú naši partneri. A otázka, či je v OSN stále miesto pre ruských teroristov, nie je pre mňa. Myslím, že je to otázka pre všetkých členov OSN," povedal Zelenskyj po tom, čo navštívil zranených ukrajinských vojakov, ktorí sa zotavujú v nemocnici v New Yorku.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zelenskyj priletel do New Yorku: Krajiny by mali zvážiť, či Rusko naďalej patrí do OSN Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zelenskyj má v stredu má diskutovať na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN o situácii na Ukrajine. Rusko je jedným z piatich stálych členov BR OSN a očakáva sa, že šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov na stredajšom stretnutí vystúpi s príhovorom.

Na otázku, či zostane v miestnosti a vypočuje si príhovor šéfa ruskej diplomacie, Zelenskyj odpovedal: "Naozaj neviem, ako to bude."

(TASR)