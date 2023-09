Ukrajina Rusko Online: Sevastopoľom otriasli mohutné výbuchy, Ukrajinci zasiahli na Kryme lodenicu

Prví ukrajinskí piloti by mohli zakončiť výcvik na F-16 v USA pred koncom roka, no potrvá dlhšie, kým budú lietať na bojových misiách. Piloti by mali do októbra prísť na Morris Air National Guard Base v Tucsone v Arizone.

Týchto letcov teraz hodnotia z hľadiska znalosti anglického jazyka a v závislosti od ich znalostí a predchádzajúcich skúseností so stíhačkami by mohli výcvik v Spojených štátoch ukončiť do troch mesiacov, povedal na výročnom stretnutí Asociácie vzdušných síl v National Harbor v štáte Maryland generálporučík Michael Loh.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Hneď ako dostanú povolenie, prídu sem a začnú okamžite trénovať,“ vyjadril sa Loh s tým, že aby dodržali rýchly časový rámec výcviku, Tucson pravdepodobne presunie niektoré zo svojich ďalších medzinárodných záväzkov v oblasti výcviku pilotov, aby sa Ukrajina dostala dopredu.

Po ukončení amerického výcviku sa však Ukrajinci budú musieť vrátiť do Európy na ďalší výcvik NATO. Spojenci NATO Ukrajincov tiež školia, ako udržiavať lietadlá, a to budú musieť tiež dokončiť predtým, ako začnú stíhačky lietať na bojové misie. Loh však nemal k dispozícii odhad, koľko času si vyžiada dodatočný výcvik.

Generál David Allvin, nominovaný na post budúceho šéfa vzdušných síl, na schvaľovacom vypočutí povedal americkým senátorom, že výcvik na F-16 potrvá v priemere šesť až deväť mesiacov.

Deväťmesačný časový rámec je podľa Loha odhadovaný na to, aby na F-16 mohli lietať piloti bez predchádzajúcich skúseností so stíhačkami. (SITA)