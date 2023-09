Putin privítal Kima na kozmodróme Vostočnyj, krátko spolu hovorili

Putin zrejme požiada Kima o zbrane.

MOSKVA. Severokórejský líder Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin sa zišli na kozmodróme Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe, informuje agentúra TASS. Štátnici spolu podľa nej krátko prehovorili.

Nasledovať budú rokovania severokórejskej a ruskej delegácie a možno aj rokovania Kima a Putina medzi štyrmi očami, napísala agentúra.

Podľa západných médií a Kyjeva plánuje Putin severokórejského lídra žiadať o zbrane, ktoré by podporili ruskú inváziu na Ukrajinu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa k tomu v stredu nechcel vyjadriť.

Stretnutie na kozmodróme

Na videozázname zverejnenom agentúrou RIA Novosti si Putin a Kim potriasajú rukou a vymieňajú zdvorilostné frázy.

Severokórejský líder Putinovi poďakoval, že ho pozval do Ruska aj napriek svojej vyťaženosti. "Veľmi rád vás vidím," odpovedal mu Putin.

Zatiaľ čo Putin priletel na kozmodróm Vostočnyj lietadlom, Kim pricestoval zo svojej vlasti obrneným vlakom.

Ide o jeho prvú zahraničnú cestu od začiatku pandémie covidu-19, počas ktorej KĽDR úplne uzavrela svoje hranice. Predtým sa v roku 2019 stretol s Putinom v ruskom Vladivostoku.

O zbraniach mlčia

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa podľa agentúry Reuters nechcel vyjadriť k tomu, či Putin s Kimom budú rokovať o dodávkach zbraní. Dodal však, že obe krajiny spolupracujú v "citlivých" oblastiach a že detaily tejto spolupráce by sa nemali zverejňovať.

Americký denník The New York Times začiatkom septembra informoval, že Kim sa chystá do Ruska na rokovania s Putinom o možných dodávkach zbraní a munície, ktoré by Moskva mohla použiť vo svojej vojne proti Ukrajine.

Bezpečnostný hovorca Bieleho domu John Kirby už skôr uviedol, že americké spravodajské služby majú informácie o rokovaniach medzi Ruskom a KĽDR o dodávkach zbraní.