Budanov prezradil podrobnosti operácie. Ukrajinci sa zmocnili pilota, posádka o tom nevedela

Pilot vyzval ďalších, aby sa inšpirovali

Dvadsaťosemročný ruský pilot Maxim Kuzminov, ktorý na Ukrajinu previezol vrtuľník Mi-8, v dokumente opísal svoju akciu a zároveň vyzval ďalších ruských pilotov, aby nasledovali jeho príklad.

„Spojil som sa s ukrajinskou rozviedkou, vysvetlil som im svoju situáciu a dostal som nasledovnú ponuku: 'Urobme to, garantujeme vašu bezpečnosť, garantujeme nové dokumenty a garantujeme peňažnú kompenzáciu, odmenu'. Prebrali sme podrobnosti a začali sme plánovať môj útek... Uvedomil som si, že som blízko hraníc. Poskytol som im svoju polohu a povedal som im 'Skúsme to, nie som ďaleko'. A urobil som konečné rozhodnutie, prekročil som hranicu v extrémne nízkej výške a v režime rádiového ticha. Nikto nevedel, čo sa so mnou deje. Tri až štyri dni nikto nechápal, čo sa stalo. Dokončil som let, bol úspešný, pristál som, stretli sme sa, porozprávali sa so mnou a vysvetlili mi situáciu,“ opísal dokumente Kuzminov.

Počas záverečnej fázy operácie síce utrpel zranenia, no včas ho ošetrili. Vo videu okrem iného zdôraznil, že na Ukrajine nie sú žiadni nacisti ani fašisti. „To, čo sa teraz deje, je genocída ukrajinského ľudu. Nielen ukrajinského, ale aj ruského ľudu. Dôvodom môjho rozhodnutia je neprispievať k týmto zločinom. Ukrajina túto vojnu určite vyhrá už len preto, že ľudia sú veľmi jednotní... Túto vojnu nikto nechce. Je len otázkou času, kedy Ukrajina zvíťazí,“ vyhlásil Kuzminov a zároveň vyzval ďalších pilotov, aby ušli na Ukrajinu.

Kuzminov, ktorý spolu s vrtuľníkom na Ukrajinu priviezol aj cenné dokumenty a tajné technické vybavenie, poskytol „veľmi hodnotné informácie o lietadlách a vrtuľníkoch ruskej armády, komunikačných systémoch a sieti leteckých základní“.

Zdroj: SITA