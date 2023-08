Na Ukrajine sa zrazili dva albatrosy, medzi tromi obeťami je aj mediálne známy pilot

Pilot s prezývkou Džús sa zasadzoval o poskytnutie stíhačiek F-16 Ukrajine.

KYJEV. Traja ukrajinskí piloti zahynuli pri piatkovej zrážke dvoch cvičných lietadiel L-39 Albatros československej výroby v Žytomyrskej oblasti v centrálnej časti Ukrajiny. Napísali to ukrajinské médiá s odvolaním sa na letectvo a úrady, ktoré začali vyšetrovanie nehody.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa médií vo večernom prejave sľúbil, že všetky okolnosti kolízie budú objasnené.

Zomrel aj mediálny známy Džús

Letectvo podľa denníka Ukrajinská pravda potvrdilo, že pri zrážke zahynul aj mediálne známy pilot 40. brigády taktického letectva, ktorý pred novinármi vystupoval pod prezývkou Juice / Džús.

Andrij Pilščykov bol pilotom stíhačky MiG-29, hneď na začiatku vojny sa podieľal na obrane Kyjeva. V rozhovoroch so západnými novinármi z The Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News, BBC News a ďalších médií sa zasadzoval o to, aby Západ poskytol Ukrajine moderné stíhačky. Prisľúbeného odovzdania amerických stíhačiek F-16 sa už nedožil.

Príčiny nešťastia sa zisťujú. Teraz sa vykonávajú prvotné úkony, ako je prehliadka miesta dopadu trosiek, výsluchy svedkov a zadanie znaleckých posudkov, uviedli vyšetrovatelia nehody.

"Zahynuli traja letci. Medzi nimi Andrij Pilščykov, zvaný Džús. Ukrajinský dôstojník, jeden z tých, ktorí veľmi pomohli nášmu štátu. Veľmi," povedal prezident Zelenskyj a vyjadril sústrasť pozostalým.

"Samozrejme, budú objasnené všetky okolnosti. Samozrejme, Ukrajina nikdy nezabudne na nikoho, kto bránil slobodné nebo," uviedol prezident podľa denníka Ukrajinská pravda.

Albatros sa nedávno zrútil aj v Rusku

Zelenskyj tiež poznamenal, že Ukrajina musí urobiť všetko potrebné, aby sa na jej nebi objavili stíhačky F-16. Tieto stroje podľa neho ukrajinské vojenské letectvo pozdvihnú na novú úroveň, priblížia víťazstvo vo vojne a zabezpečia Ukrajine viac bezpečia, čo tiež dovolí návrat civilných lietadiel na ukrajinskú oblohu.

Lietadlo Aero L-39 Albatros je podzvukovým prúdovým lietadlom, ktoré bolo vyvinuté v 60. rokoch vo vtedajšom československom podniku Aero Vodochody. Je to najrozšírenejšie prúdové cvičné lietadlo na svete.

V Krasnodarskom kraji na juhu európskej časti Ruska sa 14. augusta pri pokuse o pristátie zrútil cvičné lietadlo L-39 školského leteckého pluku. Jeden z členov jeho posádky zahynul, uviedlo vtedy ruské ministerstvo obrany podľa agentúry Interfax.

