Ukrajina Rusko Online: Zelenskyj chce sprísniť boj s korupciou, úplatkárstvo navrhne dať na úroveň vlastizrady

Ukrajinský prezident Zelenskyj plánuje sprísniť boj s korupciou. Do parlamentu chce predložiť návrh zákona, ktorý by korupciu počas vojny postavil na úroveň vlastizrady.

Návrh na zodpovedajúce sprísnenie trestov by sa mal do parlamentu dostať na budúci týždeň, potom o ňom budú rozhodovať zákonodarcovia.

"Chápem, že takáto zbraň nemôže v spoločnosti fungovať neustále, ale dúfam, že počas vojny to pomôže," povedal prezident v televíznom rozhovore podľa denníka Ukrajinská pravda.

Prezidentova strana má síce v parlamente väčšinu, avšak Zelenskyj podľa denníka podotkol, že nevie, či návrh poslanci podporia. Považuje za dôležité "neuťahovať skrutky" pri každom jednotlivom krikľavom prípade, za nevyhnutné považuje systémové opatrenia.

Zelenskyj argumentuje, že skoncovať s úplatkárstvom je kľúčom k porážke Ruska vo vojne, a tiež dúfa, že bojom proti korupcii uľahčí partnerom rozhodovanie o podpore povojnovej obnovy Ukrajiny, ktorá bude stáť miliardy dolárov, poznamenala agentúra Reuters. Tá zároveň pripomenula, že v rámci boja proti korupcii sa Zelenskyj tento mesiac rozhodol prepustiť všetkých náčelníkov oblastných odvodových stredísk.

Ukrajina v najnovšom rebríčku vnímania korupcie, ktorý zostavuje organizácia Transparency International, figuruje na 116. mieste zo 180 hodnotených krajín.

"Rýchlo sa blížime k bodu, keď to budeme my, alebo oni," uviedla v nedeľu na sociálnej sieti podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková. Prežitie Ukrajiny podľa nej závisí od schopnosti "skutočne zničiť skorumpovaných ako sociálnu skupinu".

Nové opatrenie by podľa hlavy štátu malo viesť k tomu, aby úradníci na úplatky ani nepomysleli. A tí, ktorí budú usvedčení, musia čeliť spravodlivosti. "Ale nie je to poprava, nie je to stalinizmus. Ak sú dôkazy, (usvedčený) človek musí ísť za mreže," povedal Zelenskyj. (ČTK)