Nič nie je rýchlejšie, sme sto rokov pred Rusmi. Ukrajinci ukázali svoju tajnú zbraň

Použili ju aj na Kerčský most.

Text vyšiel pôvodne na webe Aktuálně.cz

Ukrajinci pozvali na utajenú základňu novinárov, aby im predviedli výsledok svojho vojenského vývoja. Vďaka nemu nie sú ruské lode, mosty a okupované prístavy v Čiernom mori v bezpečí.

Štáb americkej stanice CNN mohol exkluzívne pri brehu jazera vidieť drony, o ktorých existencii sa veľa nevie, ale je im pripisovaný napríklad útok na Kerčský most, ktorý spája okupovaný Krym s Ruskom.

Ukrajinci ukázali reportérom CNN asi päť metrov dlhý dron s elegantným sivým trupom, ktorý pripomína širokú kanoe. Vývojár dronu s prezývkou Shark, ktorý si želal zostať v anonymite, povedal, že ich práca sa začala po začatí ruskej agresie.

"Bolo to veľmi dôležité, pretože sme nemali žiaden spôsob, ako sa Rusku na mori postaviť na odpor. Museli sme vyvinúť niečo vlastné," povedal novinárom.

Ukrajina teraz tieto schopnosti má a začína ich demonštrovať, hoci misie mali podľa americkej stanice rôzny stupeň úspešnosti.

Použili ich aj na Kerčský most

Najnovšia verzia dronu, ktorú videli reportéri CNN, váži až jednu tonu. Môže niesť výbušniny s hmotnosťou až 300 kilogramov. Dokáže prejsť 800 kilometrov a jeho maximálna rýchlosť je 80 kilometrov za hodinu. Vývojári reportérom ukázali, ako sa bezpilotné plavidlo ovláda cez monitory pomocou joystickov.

Ukrajinci zvyčajne nehovoria o útokoch s týmito námornými dronmi, ale pre CNN potvrdili, že ich použili najmenej na dva útoky. V júli proti Kerčskému mostu a vlani v októbri proti okupovanému krymskému prístavu Sevastopoľ.

Kerčský most je dôležitá dopravná tepna, ktorú postavilo Rusko za štyri miliardy dolárov a osobne ju otvoril prezident Putin. Pre Ukrajincov je dôležitým cieľom. Snažia sa narušiť zásobovaciu trasu ruských okupantov na Krym a južný front. Júlový nočný útok spôsobil, že časť mosta je neprejazdná a mimo prevádzky až do septembra.

"Tieto drony vyrábame na Ukrajine. Sú tu navrhnuté a testované. Je to naša vlastná výroba trupu, elektroniky a softvéru. Pre Rusov je stále ťažké objaviť takéto malé drony. Ich rýchlosť v súčasnosti prevyšuje rýchlosť všetkých námorných plavidiel v Čiernom mori," tvrdí ukrajinský vývojár pre CNN.

Rýchlosť a ťažkosti s odhalením dronu môžu do istej miery vysvetľovať, ako sa plavidlám podarilo nepozorovane preplávať Čierne more a zaútočiť na most.

Útočili aj na Admirála Makarova

Ukrajina zamerala svoje nové vojenské vybavenie aj na ruskú čiernomorskú flotilu, ktorá z mora ostreľuje civilistov v ukrajinských mestách. V októbri minulého roka boli námorné drony zodpovedné za útok na vlajkovú loď ruskej flotily Admirál Makarov, ktorá kotvila v prístave Sevastopoľ.

Podľa CNN neboli poskytnuté žiadne skutočné dôkazy o poškodení plavidla, ale skutočnosť, že sa Ukrajinci dokázali dostať na dostrel lode Admirál Makarov, ich posilnila.

Schopnosti a úspechy bezpilotných lietadiel dodali vývojárom istú dávku odvahy. "Tieto drony sú určené na ničenie lodí a flotily... veci, ktoré boli celkom úspešne použité a Rusov vystrašili," myslí si Shark.

Vývojár hovorí, že drony nútia Rusov plávať ďalej od pobrežia. "300, 400, 600 kilometrov je veľká vzdialenosť, ktorá znemožňuje niektoré operácie a iné sťažuje. Myslím si, že potrvá päť až desať rokov alebo viac, kým budú môcť účinne čeliť tomuto typu zariadení. Ich vybavenie je z 20. storočia, naše je z 21. storočia. Je medzi nami storočný rozdiel," uzavrel pre americkú stanicu ukrajinský vývojár Shark.

Vojna na Ukrajine