Zo štítu obrovskej sochy Matka Vlasť v Kyjeve odstránili sovietsky znak

KYJEV. Robotníci odstránili v utorok štátny znak bývalého Sovietskeho zväzu na štíte obrovskej sochy Matka Vlasť v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Sovietsky štátny znak nahradí ukrajinský – trojzubec.

Z nedávneho prieskumu vyplynulo, že demontáž sovietskeho znaku z pamätníka si želalo až 85 percent Ukrajincov.

Demontáž starého a výroba aj umiestnenie nového znaku bude stáť v prepočte 680-tisíc eur, ktoré zaplatili súkromní darcovia. Renováciu chcú dokončiť do 24. augusta, keď si bude Ukrajina pripomínať 32. výročie vyhlásenia nezávislosti.

Namiesto Matka Vlasť Matka Ukrajina

Odstraňovanie komunistických symbolov zo sovietskych čias sa zrýchlilo po ruskej invázii vo februári 2022. Toto leto tiež vstúpil do platnosti zákon o dekolonizácii. Aj meno sochy Matka Vlasť by sa malo zmeniť na Matka Ukrajina.

Nový trojzubec meria 7,60 metra na výšku a 4,56 metra na šírku. Socha sa pozerá na sever smerom od mesta, pripomenul jeho autor Olexij Pergamenščyk.

"Matka Ukrajina sa vlastne pozerá priamo na nepriateľa a drží štít, drží meč. To je veľmi symbolické," dodal.

Najvyššia socha v Európe

Celá konštrukcia z nerezovej ocele váži 560 ton. Zobrazuje ženskú postavu so zdvihnutými rukami, ktorá v pravej drží meč a v ľavej štít pôvodne so sovietskym znakom. Bez podstavca meria 62 metrov, s podstavcom 102 metrov. Je najvyššou v Európe a o 16 metrov prevyšuje Sochu slobody v New Yorku.

Nový ukrajinský trojzubec bude z európskej ocele, keďže oceľ od domáceho výrobcu zo Záporožskej oblasti nespĺňala požiadavky.

Socha na vŕšku pri Dnepri je súčasťou múzea druhej svetovej vojny. S jej stavbou sa začalo v roku 1979, dokončená a slávnostne odhalená bola v roku 1981 v rámci otvorenia múzea. Odstránený sovietsky znak sa má stať jedným z jeho exponátov.

