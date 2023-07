Ukrajina Rusko Online: Kerčský most prináša vojnu a musí byť neutralizovaný, vyhlásil Zelenskyj

Dôležité

Ukrajinský prezident Zelenskyj je presvedčený, že Kerčský most spájajúci Rusko s anektovaným Krymom prináša vojnu a musí byť vyradený z prevádzky. Podľa agentúry Reuters a serveru televízie CNN to povedal vo videoprejave k bezpečnostnému fóru v americkom Aspene.

V noci na pondelok bol most vážne poškodený. Moskva z útoku obvinila Kyjev.

"Kerčský most, to nie je len logistická trasa, je to trasa používaná na zásobovanie vojny muníciou, a to sa deje denne," uviedol Zelenskyj, podľa ktorého bolo "nepriateľské zariadenie" postavené v rozpore s medzinárodnými zákonmi a všetkými platnými normami. "Takže je to pre nás pochopiteľne cieľ. A cieľ, ktorý prináša vojnu, nie mier, musí byť neutralizovaný," poznamenal tiež.

Ukrajina pondelňajší útok na most, pri ktorom zomreli dvaja ľudia, privítala, no priamo sa k nemu neprihlásila.

Zelenskyj vo svojom vystúpení tiež vyjadril presvedčenie, že útok na most nemá žiadnu súvislosť s tým, že Rusko nepredĺžilo obilné dohody, ktoré od minulého leta umožňovali aj napriek pokračujúcim bojom vyvážať ukrajinské poľnohospodárske produkty z prístavov v Čiernom mori. Rusko by si podľa neho k tomuto kroku našlo pokojne inú zámienku.

Na bezpečnostnom fóre v Aspene vystúpil aj Emmanuel Bonne, poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Uviedol, že Čína Rusku dodáva vybavenie, ktoré je možné využiť na vojenské účely, aj keď tak nerobí v rozsiahlom meradle.

Francúzski predstavitelia potom CNN povedali, že Bonne hovoril o tovare tzv. dvojitého určenia, ktoré môže nájsť využitie v civilnom aj zbrojnom sektore, a tiež o pomoci vo forme prilieb alebo nepriestrelných viest.

Americkí predstavitelia zase poznamenali, že zatiaľ nevedia o tom, že by Čína Rusku dodávala aj smrtiace prostriedky pre vojnu na Ukrajine.

Čína sa oficiálne k vojne stavia nestranne, podľa mnohých západných krajín je ale jej postoj prinajmenšom nepriamou podporou Ruska. (ČTK)