Ruské drony útočili na Kyjev aj na prístav Odesa

Rusko vypálilo na obe mestá 28 samovražedných dronov.

KYJEV. Ruské drony útočili v utorok nadránom na ukrajinské mestá Odesa a Kyjev.

Došlo k tomu len niekoľko hodín pred začiatkom summitu NATO v Litve, ktorý sa bude zameriavať na bezpečnostné hrozby zo strany Moskvy a na budúce členstvo Ukrajiny v Aliancii.

Rusko vypálilo na obe mestá 28 samovražedných dronov, spresnila ukrajinská armáda. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters.

V Odese sú obilninové terminály, je teda dôležitá pre vývoz ukrajinských obilnín cez Čierne more do sveta. Prebieha to na základe dohody medzi Moskvou a Kyjevom, ktorú v čase vojny vyrokovali OSN a Turecko. Dohoda má vypršať na budúci týždeň.

Ukrajinská armáda dodala, že jej systémy protivzdušnej obrany zostrelili 26 z dronov Šahíd iránskej výroby, ktoré Rusko vypálilo. Nad Odesou zneškodnili 22 dronov a dva drony zasiahli administratívnu budovu v prístave, uviedol gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper.

Začal horieť obilninový a ďalší terminál blízko prístavu Odesy, ale požiar rýchlo uhasili a nespôsobil žiadne "kritické" škody ani zranenia, spresnil gubernátor v odkazovej aplikácii Telegram.

Všetky drony vyslané na Kyjev boli zachytené, ale trosky poškodili množstvo domov v oblasti, uviedla ukrajinská armáda. Zranenia nehlásili. Išlo o druhý útok zo vzduchu na Kyjev tento mesiac.

Letecký poplach okrem toho zaznamenali aj v Mykolajivskej, Chersonskej, Kirovogradskej, Poltavskej, Sumskej a Charkovskej oblasti.

Ruská invázia v susednej krajine trvá už 503. deň a jej koniec je v nedohľadne. Zabité boli tisíce ľudí, ujsť z domovov museli milióny obyvateľov a mnoho miest na východe a juhu Ukrajiny sa zmenilo na hromady trosiek.

Vojna na Ukrajine