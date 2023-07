Hra na mačku a myš. Ukrajinské sily sa snažia nájsť slabé miesta v okupovanom Bachmute

Zatiaľ oslobodili Kliščijivku.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Všetko bolo pripravené na nočný mínometný útok ukrajinského tímu špeciálnych síl v blízkosti ruskej frontovej línie. Štvorčlenné družstvo rozostavilo mínomety v rozstrieľaných zvyškoch materskej školy v blízkej dedine, asi 28 kilometrov južne od Bachmutu, zatiaľ čo ďalšie robilo neďaleko prieskum.

Noc bola pokojná, obloha jasná - všetko výborné podmienky na presné zameranie mínometného útoku alebo let dronu tesne k ruským frontovým líniám.

„Nájdeme ich s dronom a zasiahneme ich,“ povedal Lisnyk, veliteľ ukrajinského tímu, ktorý si želal byť podľa predpisov identifikovaný iba volacím znakom. „Ak ich nenájdeme, budeme ich hľadať inde.“

Prvý dron tímu, ktorý vzlietol, však zmizol, možno sa stratil pre ruské rušičky. Ukrajinské družstvo sa rozhodlo neriskovať ďalší – už druhýkrát v priebehu dvoch dní zlé počasie alebo smola spomalili jeho snahu znovu dobyť východné predmestie Bachmutu, meter za metrom.

Zaistili vodný kanál

Takto prebieha ukrajinská protiofenzíva na malom, ale dôležitom úseku 965-kilometrového frontu. Boje v dedinách okolo Torecka, kde sa niektoré línie od roku 2014 takmer nepohli, odrážajú ťažkosti, ktorým Ukrajina čelí pri prelomení patovej situácie, keď jej jedinou skutočnou leteckou silou sú bezpilotné lietadlá.

Dobytie Bachmutu v máji po najdlhšej a najkrvavejšej bitke vojny bolo zatiaľ jediným významnejším územným ziskom Moskvy v roku 2023. Žoldnieri skupiny Wagner, ktorí viedli niekoľkomesačné obliehanie mesta, v máji vyhlásili víťazstvo a rýchlo sa stiahli. Zodpovednosť za jeho udržanie prenechali regulárnym ruským jednotkám.

Bitka sa presunula na okraje zničeného mesta. „Snažíme sa dostať čo najviac Moskalov okolo Bachmutu,“ povedal Mykola Bielieskov, výskumný pracovník ukrajinského Národného inštitútu strategických štúdií.

Na severe Ukrajinci zatlačili smerom na Jahidne a Berchivku. Na juhu postupovali na Kliščijivku a Kurdiumivku uprostred krajiny posiatej opustenými uhoľnými baňami a obrovskými hromadami trosiek zarastených stromami.

(zdroj: Washington Post)

Ukrajinské jednotky sa prvýkrát stretli aj s nástupcami skupiny Wagner - jednotkou známou ako Búrka Z, ktorá je pod kontrolou ruského ministerstva obrany a zahŕňa zmes záložníkov, brancov a odsúdených zločincov.

Veliteľ 3. ukrajinskej útočnej brigády na Telegrame informoval, že zlikvidovala ruské predmostie na západnom brehu kanála Doneck - Donbas. Kanál je kľúčovým zdrojom vody pre Ruskom okupované časti Doneckej oblasti.

Zabezpečenie vodného kanála znamená aj kontrolu vyvýšeného územia juhozápadne od mesta, povedal Gerych, veliteľ mínometnej roty 3. útočnej brigády, ktorá pôsobí dva kilometre alebo menej od kanála.

Aby sa Gerych, 27-ročný seržant, dostal na pozíciu, naskočil na štvorkolku a vyrazil po prašnej ceste, pričom prekonával koľaje a obchádzal blatisté jamy. Prefrčal okolo obrneného transportéra, ktorý prevážal vojakov do tyla, a potom sa vyšplhal na trávnatý hrebeň s výhľadom na Kliščijivku, osadu vzdialenú asi štyri kilometre od Bachmutu na južnom okraji mesta.

Oslobodená Kliščijivka

Na palebnej základni - s krycím názvom „Alabama“ - sa obsluha dela pripravovala na vrhnutie dávky 82-milimetrových mínometných striel do ruských pozícií vzdialených necelé dva kilometre.

Tempo ich paľby sa zvýšilo, keď ukrajinská pechota postúpila. Za noc, podľa Gerychových slov, vypálili až 60 striel, obvykle ich vypália približne 40. V skutočnosti sa front posunul tak ďaleko, povedal Gerych, že jeho rota sa blížila k hranici svojho účinného dostrelu.

Príkazy na postup prišli už nasledujúci deň.

Anton Geraščenko, poradca ukrajinského ministerstva vnútra, na telegrame oznámil, že Kliščijivka bola oslobodená, čo s poľutovaním potvrdil Ivan Sladkov, proruský vojenský bloger s viac ako miliónom sledovateľov.

Sladkov na Telegrame napísal, že sa obával, že pád Kliščijivky znamená, že aj Bachmut by mohol čoskoro zmeniť majiteľa - ale o niekoľko hodín neskôr vyhlásil, že jeho zdroje sa mýlili, pokiaľ ide o dobytie mesta.

Uprostred boja si ukrajinský tím špeciálnych síl myslel, že plán ostreľovať ruské línie severne od Družby postupuje sľubne. Kým dvaja vojaci kopali mínometnú jamu na zatrávnenom dvore za materskou školou, ďalší postavil statív a pomohol vynulovať zameriavač pomocou vzdialeného bodu na obzore. Vnútri zničenej školy veliteľ družstva varil kávu na propánovom variči.

Lisnyk povedal, že jeho jednotka vyslala bezpilotné lietadlá a pešie prieskumné hliadky - niekedy až do vzdialenosti 500 metrov od nepriateľských línií - na lov možných cieľov, ako sú muničné sklady, sústredenia vojakov a obrnené jednotky.

Dva dni predtým spozorovali známky skrytých ruských bunkrov a stanice na rušenie signálu, ale vlhké počasie im zabránilo pozrieť sa na ne bližšie pomocou dronu. A teraz - ďalší stratený dron, ďalší príliš riskantný let.

Neisté sympatie

Ukrajinská armáda - od najvyššie postaveného generála až po vojakov v poli - počuje, ako svet podupkáva nohou a denne prezerá správy z bojiska, aby našiel náznaky pokroku. Mnohí ukrajinskí vojaci krčia plecami nad prejavmi netrpezlivosti zo strany Spojených štátov a európskych podporovateľov. Niektorí sú aj trochu nevraživí.

„Musia sa jednoducho schladiť - pretože sú to idioti,“ povedal seržant Alen Dudnik, ktorému sa pripisuje zostrelenie ruskej stíhačky raketou z ramena v Bachmute počas obliehania.

Dudnik a ďalší Ukrajinci naznačili, že očakávania Západu týkajúce sa rýchleho pokroku v protiofenzíve niekedy predstihli aj dodávky sľúbených zbraní. Pýtajú sa: Kedy sa naposledy očakávalo, že moderná armáda uskutoční veľkú ofenzívu bez stíhačiek, ktoré by kontrolovali oblohu?

Vojaci sa tiež sťažujú - často súkromne - na nedostatok munície a nedostatočný bojový výcvik. Územie, ktoré sa Ukrajina teraz snaží získať späť, zahŕňa aj odštiepené oblasti, kde môžu byť sympatie miestnych obyvateľov neisté.

Dudnik, ktorého protilietadlová jednotka v 93. brigáde bola približne pred šiestimi týždňami rotovaná z mesta na odpočinok, povedal, že každý, kto má základné vojenské vedomosti, by mal pochopiť, akou náročnou výzvou je zatlačiť útočníka s väčšou vzdušnou silou a pozemnou prevahou.

„Nebude to také rýchle, ako očakávajú,“ povedal Dudnik a pomocou špáradiel v kaviarni na benzínovej pumpe ilustroval, prečo si útočné operácie armády zvyčajne vyžadujú pomer síl približne 4:1, aby uspeli proti obrancom.

Začína to byť nudné

Keď ruský prezident Vladimir Putin nariadil inváziu vo februári 2022, ruské sily sa pokúsili obsadiť celý Luhansk a Doneck, pričom nakoniec prekonali ťažko vybudované ukrajinské opevnenia pri Bachmute a využili ich proti Ukrajine.

Dostať sa k ruským líniám teraz znamená prejsť cez územie nikoho plné mín, zákopov a „dračích zubov“, protitankovej obrany odkazujúcej na druhú svetovú vojnu z betónových alebo kovových hrotov vyčnievajúcich zo zeme.

Aby mohla ukrajinská armáda postúpiť, hrá hru na mačku a myš - snaží sa nájsť slabé miesta, kadiaľ môžu menšie jednotky prekĺznuť, zasiahnuť ciele a vyraziť späť, zatiaľ čo ťažké delostrelectvo strieľa z väčšej vzdialenosti.

Nikto netúži po postupe protiofenzívy viac ako ukrajinskí velitelia a vojaci v poli. „Samotní vojaci si želajú, aby sa to rýchlo skončilo a netiahlo sa to,“ povedal Lisnyk.

Kritici by sa podľa seržanta Gerycha mali zmieriť so situáciou alebo držať hubu. „Jednoducho to začína byť nudné,“ povedal o sťažnostiach, že ukrajinská protiofenzíva prebieha príliš pomaly. „Môžete sem jednoducho prísť a pomôcť, ak máte pocit, že to nejde dosť rýchlo.“

