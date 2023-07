Historik Zubov: Ruská armáda bezpochyby zohrá úlohu pri budúcej zmene moci

Putin už nevelí elitám.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Meduza.

Reči o tom, že sa úrady zjednotili okolo Putina, sú nezmysel. Ak by to bola pravda, tak by sa Prigožin nedostal ani do Rostova nad Donom.

Ruský historik Andrej Zubov vysvetľuje, prečo vzbura skupiny Wagner môže znamenať zmenu režimu v Rusku, a uvádza historické porovnania s inými kľúčovými momentmi ruských dejín. Rozhovor je skrátenou verziou z nezávislého portálu Verstka.

Prešlo iba desať dní od chvíle, keď Prigožin začal svoj „pochod spravodlivosti", opustil frontové línie na Ukrajine, obsadil Rostov nad Donom a vydal sa na pochod smerom k Moskve, aby sa potom náhle obrátil - a to všetko v priebehu 24 hodín.

Hoci sa ešte len uvidí, aké budú plné dôsledky povstania, Prigožinov pochod ukázal nedostatok podpory Putina medzi obyvateľstvom aj elitou a vytvoril možnosť rýchlej zmeny moci v Kremli.

V článku sa dočítate aj: Ako Rusi zrejme vnímali vzburu z 24. júna.

Aké sú podobnosti medzi Prigožinovou vzburou a Kornilovou aférou.

Kto môže spôsobiť prevrat.

Či by ukončil prevrat vojnu na Ukrajine.

Paralely s rokom 1917

„Toto nie je žiadna revolúcia,“ hovorí Zubov s odkazom na udalosti z 24. júna. Predstavujú skôr „typickú vojenskú vzburu“, ktorú historik definuje ako „ozbrojenú skupinu ľudí, ktorí nezákonne prestávajú poslúchať zdroj moci“ a „majú za cieľ vyvinúť naň nátlak, aby uskutočnil zmeny výhodné pre skupinu“.

V tomto prípade Jevgenij Prigožin, zakladateľ skupiny Wagner, namiesto toho, aby poslúchol Putinove príkazy, pochodoval smerom k Moskve. Na druhej strane, revolúcia je dlhý politický proces, hovorí Zubov a odvoláva sa na amerického historika Richarda Pipesa, podľa ktorého ruská revolúcia trvala 24 rokov - od roku 1900 do roku 1924.

Na otázku, či sa oplatí porovnávať Wagnerovu vzburu s Kornilovovou aférou (krátke povstanie generála Lavra Kornilova v roku 1917 - pozn. red.) , Zubov odpovedal, že hlavná podobnosť spočíva v tom, že Kornilov aj Prigožin mali politické ciele - obaja chceli zabrániť svojim oponentom udržať sa pri moci, či už to boli boľševici v prípade Kornilova, alebo minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov v prípade Prigožina.

Historik nepochybuje o tom, že Prigožinova vzbura nebola ideologická, ale skôr konkrétne zameraná na vznesenie materiálnych požiadaviek.

Andrej Zubov ruský historik, religionista a politológ, v súčasnosti pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne,

je autorom niekoľkých monografií a približne 150 akademických článkov,

nedávno ho Rusko zaradilo na zoznam zahraničných agentov.

Okrem iného úrady síce počas Prigožinovej vzbury neprešli na jeho stranu, ale ani mu nestáli v ceste. Reči o tom, že sa úrady zjednotili okolo Putina, sú nezmysel, hovorí Zubov, „ak by to bola pravda, tak by sa Prigožin nedostal ani do Rostova nad Donom“. Ukázalo sa, že Putinova „mocenská vertikála“ jednoducho neexistuje.

Po Prigožinovej vzbure, uvádza Zubov, Putin už nevelí elitám. Zdá sa, že nekáže ani ľuďom. Ocitol sa v rovnakej pozícii ako Alexander Kerenskij (bývalý predseda ruskej dočasnej vlády v roku 1917 - pozn. red.), žartovne označovaný za „hlavného presvedčovateľa“.

Mnohí z tých, ktorí by dokázali využiť túto zraniteľnú situáciu a prevziať moc, sa ocitli pod Putinovým vedením a žijú si pohodlne, ale moc je zvodná, tvrdí Zubov, „a prináša obrovské bohatstvo“. Ľudia, ktorí sú schopní sa jej chopiť, sa nakoniec zhodnú na tom, že Putina nikto nepotrebuje. Mohli by to byť predstavitelia bezpečnosti alebo armády. „Nemôžem vylúčiť, že túto úlohu by mohol zohrať aj Prigožin,“ poznamenáva Zubov.

Zdedenie zločineckého systému

Ruská invázia na Ukrajinu 24. februára 2022 ukázala „úplné vojenské zlyhanie“, pokračuje Zubov a povstanie teraz ukázalo, že FSB a ďalšie policajné orgány sú schopné kontrolovať len neozbrojené skupiny.

Zatiaľ čo „lojalisti“ tvrdia, že ustúpenie orgánov činných v trestnom konaní počas Prigožinovho pochodu nebolo príkladom nečinnosti, ale skôr snahou vyhnúť sa krviprelievaniu, Zubov s tým nesúhlasí. Tvrdí, že najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť krviprelievaniu, keď sú nepriateľské sily niekoľko hodín od hlavného mesta, by bolo abdikovať, ako to urobil Mikuláš II. v roku 1917 tesne pred ruskou revolúciou. Namiesto toho sa Prigožinove sily z doteraz neznámych dôvodov rozhodli otočiť.

Zubov konštatuje, že ruský prezident zdedil tú istú bandu boľševikov, ktorá prevzala moc v roku 1917. Putin v podstate slúži ako hlava Čeky, tajnej polície boľševickej strany, a jej nástupníckych organizácií, ktoré sa zbavili každého, kto im stál v ceste.

To je jedna z hlavných charakteristík putinizmu, hovorí historik. Ide o „zdedený zločinecký systém založený na zneužívaní moci“, v ktorom neustále aktívne pokračujú.

Všetci sa mu obrátili chrbtom

Wagnerovým jednotkám vstupujúcich do Rostova nad Donom sa dostalo vrelého privítania, ale Zubov naznačuje, že by sme z toho nemali príliš veľa vyčítať: „[Obyvatelia] sa len zabávali. Je leto, bol piatok večer.“ Ľudia to vnímali ako istý druh „predstavenia“ - len v ňom vystupovali tanky. Vzbura ich podľa Zubova nezaujímala.

Rovnako ako úrady, nečinnosť prejavovali aj miestni obyvatelia. Nikto - ani v Rostove nad Donom, ani vo Voroneži - sa Wagnerovi nepostavil do cesty, aby bránil Moskvu.

Našli sa ľudia nespokojní so stavom ciest po vzbure, ale sotva ich zaujímala perspektíva zvrhnutia Putina, vysvetľuje Zubov. Tvrdí, že skutočnosť, že Wagnerovi bojovníci dokázali pochodovať cez Rusko, jasne ukazuje svetu, že Putin nemá medzi ruským obyvateľstvom skutočnú podporu. Všetci sa mu obrátili chrbtom - nielen elity, ale aj obyvateľstvo.

Je ťažké očakávať, že priemerný ruský občan sa bude na konflikty ozbrojených skupín pozerať inak ako s ľahostajnosťou, vysvetľuje Zubov. Keď Štátna duma chráni Putinove záujmy namiesto záujmov obyvateľstva, falšuje voľby a utajuje veľkú časť štátneho rozpočtu, ľudia sa v podstate naučili oddeľovať svoj vlastný život od Putinovho.

Ľahostajnosť ruského obyvateľstva v politike sa však dá interpretovať aj pozitívne: „Chvalabohu, nie sme v situácii ako za Kornilovovej aféry, keď sa veľké vrstvy spoločnosti hlboko nenávideli.“ Pre apatických ľudí je ľahšie ísť voliť ako pre ľudí, čo zažili masakre a vraždy, ktoré poznačili roky 1917 a 1918. „Úlohou politika je vymyslieť, ako to dosiahnuť.“

Prevrat na obzore

Mohla by táto vzbura vyvolať zmenu moci? „Teraz, keď bola stlačená spúšť, je to už len otázka mesiacov. Alebo možno aj týždňov,“ predpovedá Zubov.

Rusko má dlhú históriu neúspešných pokusov o zvrhnutie vlády, od ruskej princeznej Sofie Alexejevny v 17. storočí až po generálporučíka Leva Rochlina. Napriek tomu historik poznamenáva, že v ruskej histórii existuje niekoľko úspešných prípadov, keď sa Katarína II. alebo Alžbeta I. dostali k moci s podporou armády. Zubov dodáva, že „bezpochyby“ ruská armáda „zohrá úlohu pri budúcej zmene moci“.

Ako by to ovplyvnilo vojnu Ruska na Ukrajine? Zubov je presvedčený, že zmena režimu by ukončila vojnu na Ukrajine. Podľa neho túto vojnu nikto nepotrebuje - ani ruskí občania, ani vojaci a dokonca ani Prigožin.

Po zvrhnutí vládneho režimu sa front zrúti. Potom ten, kto sa dostane k moci ako ďalší, bude mať za úlohu ukončiť vojnu, stiahnuť vojská a pracovať na normalizácii vzťahov so Západom. Bez demokratickej vlády to nebude možné. Preto bude potrebné uskutočniť voľby na všetkých úrovniach vlády, obnoviť krajinu a legitimizovať novú hlavu štátu.

Zubov však zostáva optimistom: „Ruská spoločnosť je živá, má dlhú históriu a kultúru, ktorú si ľudia preniesli do emigrácie. Preto máme šancu vytvoriť z Ruska normálnu európsku demokratickú krajinu.“

