Ruský generál údajne vedel o vzbure wagnerovcov, Prigožina mohli podporovať aj ďalší

Surovikin bol do januára veliteľom ruských jednotiek na Ukrajine.

NEW YORK. Ruský generál Sergej Surovikin podľa denníka The New York Times vedel vopred o chystanej vzbure wagnerovcov. USA sa teraz snažia zistiť, či ju tento bývalý veliteľ ruských jednotiek nasadených na Ukrajine pomáhal aj plánovať.

Denník svoje tvrdenie opiera o vyjadrenia amerických činiteľov, ktorí majú k dispozícii spravodajské informácie o víkendovej revolte, pri ktorej wagnerovci obsadili Rostov na Done na juhozápade Ruska a postupovali tiež na Moskvu.

Informácie o tom, že Surovikin vedel, čo sa chystá, podľa NYT vedie k otázkam, akú podporu wagnerovci a ich šéf Jevgenij Prigožin vo vnútri vedenia ruskej armády mali.

Americkí činitelia tvrdia, že existujú náznaky, že aj ďalší ruskí generáli mohli podporovať snahu Prigožina vynútiť si zmenu na čele ministerstva obrany a generálneho štábu.

Ruský prezident Vladimir Putin sa teraz podľa amerických činiteľov musí rozhodnúť, či verí tomu, že Surovikin naozaj Prigožinovi pomáhal, a ako v takom prípade reagovať.

Surovikin bol veliteľom ruských jednotiek nasadených na Ukrajine do januára, kým ho vystriedal náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov. Surovikin bol vtedy menovaný jeho zástupcom.

