Prigožin zistil, že sa prerátal. Putin s ním nechcel hovoriť

Prigožin vraj v sobotu poobede sám kontaktoval Kremeľ.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Meduza.

V sobotu večer, keď bola skupina wagnerovcov len niekoľko sto kilometrov od Moskvy, Jevgenij Prigožin oznámil, aby sa zastavili a „stiahli do svojich poľných táborov podľa plánu“.

Šéf wagnerovcov povedal, že jeho „pochod“ dosiahol bod, „kde môže nastať krviprelievanie“. Jeho tvrdenie bolo nielen nejasné, ale aj nepravdivé - v priebehu povstania zahynulo 13 ruských pilotov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V noci pred povstaním Prigožin obvinil ruské ministerstvo obrany z útoku na jeho vojakov, hoci na podporu týchto tvrdení nepredložil žiadne dôkazy. Ruského ministra obrany Sergeja Šojgua nazval „zbabelcom“ a „kreatúrou“, ktorú treba „zastaviť“.

Tesne predtým, ako Prigožin obrátil svoje vojsko, sa náhle ukázalo, že rokovania vedie bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Podľa oficiálnych predstaviteľov Minska to bol zrejme on, kto nakoniec presvedčil Prigožina, aby odstúpil. Potvrdil to aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, hoci samotný Prigožin sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Podľa Peskova Prigožin „odíde do Bieloruska“ a Rusko stiahne trestné konanie proti nemu. Zatiaľ nie je jasné, čo presne Prigožina po príchode do Bieloruska čaká.

Žiadne miesto v systéme

Podľa jedného zo zdrojov Meduzy blízkych Kremľu začali ruské úrady rokovať s Prigožinom 23. júna večer, keď oznámil začiatok svojho „pochodu za spravodlivosť“.

Vedenie armády, zamestnanci Kremľa a vládni úradníci sa pokúšali s Prigožinom vyjednávať - hoci bolo náročné zistiť, o čom presne by sa vzhľadom na jeho konanie malo vôbec rokovať.

Prigožinove požiadavky boli nejasné a zvláštne. Chcel, aby Šojgu odišiel, chcel získať autonómiu nad záležitosťami wagnerovcov a viac finančných prostriedkov. Po ozbrojenej vzbure však už v systéme pre Prigožina nebolo miesto. V každom prípade by skončil horšie, aj keby mu zaručili, že bude v bezpečí a že skupina Wagner bude v nejakom rozsahu zachovaná. Nechcel o nič prísť.

Meduza predtým informovala, že Kremeľ najprv dúfal, že sa mu podarí situáciu vyriešiť „relatívne pokojne“, ale s Prigožinom sa nedokázal dohodnúť. Následne Kremeľ nariadil ruským gubernátorom a politikom, aby verejne odsúdili Prigožinovo konanie a vyhlásili ho za „zradcu“. Okolo 10.00 moskovského času Putin vystúpil s celoštátnym televíznym prejavom, v ktorom označil Prigožina za „zradcu“ a odsúdil to, čo nazval „bodnutím do chrbta“. Zdalo sa, že tým vylúčil možnosť mierového riešenia.

Prigožin reagoval slovami, že „prezident sa hlboko mýli“. Dodal, že „nikto sa nebude udávať na žiadosť prezidenta, Federálnej bezpečnostnej služby alebo kohokoľvek iného“. V tom čase už Wagnerovi bojovníci ovládali Rostov nad Donom a boli na dobrej ceste do Moskvy.

Podľa zdrojov Meduzy blízkych Kremľu sa Prigožin v poludňajších hodinách 24. júna pokúsil sám kontaktovať Kremeľ. Údajne sa dokonca „pokúsil zavolať Putinovi, ale prezident s ním nechcel hovoriť“.

Zdroje Meduzy sa domnievajú, že Prigožin si pravdepodobne uvedomil, že „zašiel priďaleko“ a „vyhliadky na ďalší postup jeho kolóny boli mizivé“. V tom čase sa jeho bojovníci už blížili k rieke Oka, kde ruská armáda a Národná garda vytvorili prvú obrannú líniu. Napriek Prigožinovým tvrdeniam, že „polovica armády“ je pripravená sa k nemu pridať, skupina Wagner v prvých hodinách povstania nedostala od vojakov žiadnu ďalšiu podporu.

Ministra obrany stále môžu vymeniť

Kremeľ si pravdepodobne uvedomil, že Prigožinove kalkulácie sa zmenili, a potom sa rozhodol vyhnúť „krvavej konfrontácii“ s wagnerovcami. Na záverečnom kole rokovaní sa údajne zúčastnili náčelník generálneho štábu Kremľa Anton Vaino, tajomník ruskej bezpečnostnej rady Nikolaj Patrušev a ruský veľvyslanec v Bielorusku Boris Gryzlov - pričom hlavnú úlohu prevzal Lukašenko.

Podľa jedného zo zdrojov blízkych Kremľu Prigožin trval na tom, aby sa rokovaní zúčastnili najvyšší predstavitelia. Vzhľadom na Putinovu neochotu spolupracovať s Prigožinom mali vyjednávači len málo možností.

„Prigožin potreboval dôveryhodnú tretiu stranu, aby mohol odísť a zachovať si tvár. V tomto prípade prišiel na rad Lukašenko. Má rád publicitu - preto súhlasil,“ povedal zdroj Meduzy. Lukašenkovi to jednoznačne prospieva, pretože vie, ako ťažiť z publicity, keď sa stane tým, kto „zachráni Rusko pred krviprelievaním, alebo ešte horšie - potenciálnou občianskou vojnou“, uviedol zdroj.

Zdroje Meduzy dodávajú, že Prigožin nakoniec vzburu prehral. „Bol vyhostený z Ruska. Prezident mu to neodpustí,“ vysvetlil jeden zo zdrojov. Hoci presné detaily Prigožinovej budúcnosti sa ešte musia doriešiť, „nebude mať taký vplyv a zdroje ako predtým“.

Je možné, že dôjde aj k personálnym zmenám na ruskom ministerstve obrany, „hoci by to bolo spôsobené skôr vnútornými problémami ministerstva než Prigožinovými požiadavkami“.

Na začiatku povstania ruský generál Sergej Surovikin zverejnil video, v ktorom vyzval wagnerovcov, aby ustúpili a „vyriešili problém mierovou cestou“. Generálporučík Vladimir Aleksejev tiež označil Prigožinove kroky za „nôž do chrbta“ a „pokus o prevrat“.

V priebehu niekoľkých hodín sa Prigožin stretol s Alexejevom a námestníkom ministra obrany Junus-bekom Jevkurovom na veliteľstve Južného vojenského okruhu v Rostove nad Donom.

Prigožin im povedal, že zamieri do Moskvy a ide za náčelníkom generálneho štábu [Valerijom Gerasimovom] a ministrom obrany [Šojguom]. Šojgu ani Gerasimov sa k Prigožinovej vzbure nevyjadrili. Nie je tiež jasné, kde presne sa nachádzali, keď sa udalosti odohrávali.

Reštrukturalizácia hierarchie

Ďalší zo zdrojov blízkych ruskému vedeniu pochybuje o tom, že by v dohľadnom čase došlo k personálnym zmenám na ministerstve obrany, a tvrdí, že „Putin sa takmer nikdy neohýba pod tlakom“.

Zdroje Meduzy dodali, že vzbura oslabuje Putinovu pozíciu: „Po včerajšom prejave k národu nebol nikde. On je prvý vo velení a preberá kontrolu, keď je to potrebné. Nemal by z Lukašenka robiť verejnú tvár a umožniť ruským bezpečnostným predstaviteľom [silovikom] viesť rokovania.“

Kým Prigožin viedol svoju armádu smerom k Moskve, Putin podľa svojho hovorcu Peskova riešil dokumenty v Kremli. Putinovo lietadlo vybavené na riadenie armády však údajne odletelo z Moskvy 24. júna popoludní a zmizlo z radarov neďaleko mesta Tver, informoval portál iStories s odvolaním sa na letové údaje stiahnuté z Flightradaru.

Jeden zo zdrojov Meduzy sa domnieva, že Putin sa teraz pokúsi upevniť moc a že počet pokusov ruských elít o „reštrukturalizáciu hierarchie“ bude len narastať.