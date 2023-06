Tyranovi musíme odťať hlavu, hovoria ruské milície na adresu Putina

Tvrdia, že majú spolu až 3 000 bojovníkov.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Prvé cezhraničné útoky boli rýchle a tajné, povedal veliteľ Denis Kapustin. Hŕstka bojovníkov vstúpila do dediny, preskúmala terén, niekoľkokrát vystrelila na ruských pohraničníkov a vytratila sa. Neskôr sa nakrátko vrátili, aby sa porozprávali s dedinčanmi.

Nakoniec podľa neho veľká skupina vykonala hlavnú misiu - zabila desiatky nepriateľských vojakov, ďalších zajala a ukradla zbrane.

Kapustin je veliteľom Ruského dobrovoľníckeho zboru, jednej z dvoch nezávislých milícií, ktoré nedávno zorganizovali sériu spoločných cezhraničných útokov na území ruskej Belgorodskej oblasti.

„Ide o plnohodnotné útoky na územie Ruskej federácie, kým je pod okupáciou kremeľského režimu,“ povedal Kapustin tento týždeň pre Khodorkovsky Live, ruský kanál na YouTube. V rozhovore opisoval operácie milícií. „Stávky sú stále vyššie - a my ich zvyšujeme.“

Ich cieľom je, aby ruskí civilisti zakúsili smrť a ničenie, ktoré na Ukrajine spôsobila vojna ich prezidenta Vladimira Putina, a ukázať, že Putin nedokáže udržať ruskú vlasť v bezpečí.

Nálety tiež odviedli vojenskú a politickú pozornosť v čase, keď sa Ukrajina pripravovala na spustenie dlho očakávanej protiofenzívy. Odvrátili pozornosť od dôležitejších oblastí pozdĺž frontu a vytvorili politický problém pre Putina, ktorý sa snažil vojnu držať ďaleko od svojej krajiny a jej obyvateľov.

Podľa odborníkov musí teraz Rusko presunúť značné vojenské prostriedky na sever, inak riskuje, že jeho vlastné územie zostane zraniteľné proti okupácii a násiliu.

Strategická iniciatíva

Tridsaťdeväťročný Kapustin, ktorý vystupuje aj pod menom Biely Rex, je bývalý moskovský organizátor bojových akcií, ktorý mal v minulosti skúsenosti s násilným extrémizmom. V roku 2019 mu bol zakázaný vstup do západnej Európy za aktivity pravicového športového chuligána. Rusko ho považuje za teroristu.

Mnohí členovia Ruského dobrovoľníckeho zboru (Russkiy Dobrovol'cheskiy Korpus, RDK) bojujú od roku 2014, keď Rusko napadlo a nezákonne anektovalo Krym. Po minuloročnej invázii Ruska na Ukrajinu vytvoril RDK nezávislý ozbrojený subjekt pod vedením Kapustina.

Druhou milíciou, ktorá stojí za nájazdmi, je Légia Sloboda Rusku (Legion Svoboda Rossii, LSR), oveľa väčšia bojová sila s centristickejšou povesťou a politickým krídlom, ktoré vedie Iľja Ponomarev, bývalý poslanec ruského parlamentu, toho času v exile. Aj LSR však priťahuje bývalých ruských aktivistov krajnej pravice a podobnú zmes bývalých ruských vojakov, ktorí prešli na inú stranu, často po tom, čo boli zajatí a uväznení. Tieto skupiny tvrdia, že spolu majú až tritisíc bojovníkov.

Prekvapivé cezhraničné útoky, ktoré sa začali koncom mája, prinútili tisíce ľudí dočasne opustiť komunity pozdĺž 20-kilometrového úseku slabo stráženého územia. Na videách, ktoré zverejnili milície, bolo vidieť horiace sklady a stromy po ostreľovaní alebo zásahoch dronmi a na videách z ruského spravodajstva boli vidieť zdemolované vojenské vozidlá na poliach.

„Teraz sme od nepriateľa prevzali strategickú iniciatívu,“ povedal Pavlo Lakijčuk, vedúci bezpečnostných programov Centra globálnych štúdií Stratégia XXI, politického inštitútu v Kyjeve.

Lakijčuk uviedol, že keď Putin obsadil Krym, predstieral, že do toho nebola zapojená žiadna sila. „Teraz sa tieto lži, táto stratégia obrátili proti nemu. Musí sa rozhodnúť, či bude chrániť vlastných ľudí na severe, alebo okupovať juh,“ povedal.

Oslobodenie Ruska

Cezhraničné útoky dostali do nepríjemnej situácie aj ukrajinskú vládu. Jej západní podporovatelia vrátane Spojených štátov sa obávajú, že údery na ruskom území sú príliš provokatívne, a vyzvali Ukrajinu, aby na takéto operácie nepoužívala západný materiál.

Kyjev verejne poprel, že by poskytoval milíciám akúkoľvek podporu, a trval na tom, že konajú na vlastnú päsť. Obe ozbrojené skupiny tiež popierajú, že by dostávali finančnú pomoc alebo pokyny. Vzhľadom na to, že tieto skupiny sídlia na Ukrajine, panuje však k týmto tvrdeniam všeobecná skepsa.

Po cezhraničných nájazdoch ruskí predstavitelia uviedli, že ukrajinskí „diverzanti“ zaútočili na civilné komunity; vodcovia milícií obvinili ruské sily z nerozlišujúcej paľby na obývané oblasti. Domobrany ani ruské orgány nezverejnili zábery z bojov ani odhady civilných obetí alebo obetí z radov bojovníkov.

„Ruský ľud by sa nás nemal báť,“ povedal v rozhovore pre denník Washington Post veliteľ légie s volacou značkou Cézar. Ruské sily podľa neho zaútočili na civilné oblasti pomocou delostrelectva a lietadiel.

„Nie sme banditi ani teroristi,“ povedal Cézar, ktorého Washington Post z bezpečnostných dôvodov identifikuje len jeho volacou značkou. „Sme ich osloboditelia a chceme oslobodiť Rusko.“ Na adresu Putina povedal: „Tentoraz musíme tyranovi odťať hlavu.“

Vyziabnutý 49-ročný Cézar povedal, že pred vstupom do légií po minuloročnej invázii bol v Rusku športovým trénerom a členom „radikálnej pravicovej opozičnej skupiny“. Zúčastnil sa na mnohých bojoch na strane Ukrajiny vrátane vyčerpávajúceho boja o Bachmut a priznal tiež, že ho platila ukrajinská armáda.

„Keď k vám príde ukrajinský plukovník a podá vám ruku, niečo to znamená,“ povedal. Predstavitelia ukrajinskej vojenskej rozviedky na písomné otázky o finančnej podpore milícií neodpovedali.

Tichá podpora

Extrémistické väzby členov domobrany môžu podporiť Putinovo nepodložené tvrdenie, že na Ukrajine vládne „nacistický režim“. Vyvolávajú tiež otázky o ochote Kyjeva ticho spolupracovať s nepohodlnými skupinami, ktoré majú svoje vlastné ciele. Vodcovia domobrany tvrdia, že podporou protiofenzívy posilnili svoje vlastné ambície rozšíriť získavanie finančných prostriedkov, nákup zbraní a nábor vnútri Ruska.

„Nie sme nijako prepojení s ukrajinskými ozbrojenými silami alebo politickým vedením,“ uviedol Kapustin. „Každý útok na území Ruskej federácie je čisto naším rozhodnutím.“ Povedal, že publicita z nájazdov na hranice zároveň „otvára ďalšie možnosti“ pre milície vnútri Ruska. „Krok za krokom získame viac zbraní a staneme sa vážnejšou prítomnosťou.“

Podobne ako LSR, aj RDK využíva sociálne médiá na zdôraznenie svojej úlohy pri operáciách na hraniciach a oslavu svojich padlých členov. V jednom z internetových príspevkov oplakávali smrť bojovníka menom Danylo Maznyk počas razie v Belgorode. Vedľa jeho fotografie sa v texte uvádzalo, že pomohol premeniť skupinu z „malej bandy zúfalých ruských chlapcov“ na „plnohodnotnú“ bojovú jednotku. Uvádzalo sa v ňom, že v ruskej armáde slúžil šesť rokov a „videl zvnútra všetku nespravodlivosť a hnilobu“.

Napriek tomu, že milície majú na verejnosti imidž pestrej zmesi ruských vojenských dôchodcov, starnúcich pravicových drsniakov a nadšených mladých dobrodruhov, ich odvážne vpády si získali pochvalu od niektorých ukrajinských predstaviteľov a tichú podporu v kruhoch vojenskej rozviedky krajiny.

Bývalý vysoký predstaviteľ ukrajinskej rozviedky, generálporučík Valerij Kondratiuk, v rozhovore uviedol, že milície sa osvedčili v teréne a mali aj dôležitý vplyv na „elity okolo Putina“. Napriek odmietavým postojom vlády, povedal Kondratiuk, mnohí v ukrajinskom bezpečnostnom aparáte túžia po tom, aby sa milície rozšírili.

„Aby sme udržali Ukrajinu slobodnú a bezpečnú, potrebujeme vojenské víťazstvo, ktoré Putina vytlačí od moci a postaví ho pred súd,“ povedal Kondratiuk. Opísal „sibírsky“ prápor, ktorý tvoria bývalí vojaci zo vzdialených ruských regiónov. „Potrebujeme všetky zdroje pomoci, ktoré môžeme získať,“ dodal.

Deľba víťazstva

Kapustin v rozhovore pre Khodorkovsky Live opísal väčšinu členov svojej domobrany ako „konzervatívnych, tradičných a pravdepodobne aj socialistických“. Povedal, že členovia légie majú skôr centristické názory, a priznal napätie, ktoré panuje medzi skupinami. Pri spoločných poľných operáciách podľa neho „ako útočná jednotka vykonávajú najťažšiu prácu, ale o víťazstvo sa musia podeliť rovnako“.

Umiernenejšia povesť légie čiastočne pramení z jej politického riaditeľa Ponomareva, ktorý bol jediným poslancom ruského parlamentu hlasujúcim v roku 2014 proti anexii Krymu.

Ponomarev v rozhovore uviedol, že sa snažil urovnať vzťahy s domobranou. „Nemáme čas diskutovať o politike,“ povedal. „Obaja sme tu, aby sme porazili putinizmus.“ Domobrana podľa neho súhlasí s tým, že o moci v Rusku by sa malo „rozhodovať vo voľbách a mala by ísť až ku koreňom“. To je podľa jeho slov „zatiaľ viac než dosť".

Ponomarev stojí aj na čele skupiny bývalých úradníkov, ktorí pracujú na vytvorení budúceho právneho a politického systému Ruska a vypracovali návrh ústavy a zákonov.

Niektorí ruskí aktivisti spochybňujú legitimitu tejto skupiny, ale Ponomarev povedal, že ruská elita „nepodniká žiadne kroky“ a obyčajní občania sú „vystrašení a izolovaní“. „Chceme si získať srdcia a mysle, ale zatiaľ je to nepodstatné,“ povedal. „Dôležitým sa to stane až v deň, keď vstúpime do Moskvy.“

Na tejto správe sa podieľali aj Anastacia Galouchka, Kostiantyn Khudov a Serhij Korolchuk.

Vojna na Ukrajine