Nový rozmer bojov, ekocída a terorizmus. Aké sú reakcie na zničenie Kachovskej priehrady

Svet reaguje na dianie na Ukrajine.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/cALesMyx4UA

KYJEV. Najväčšia obava obyvateľov viacerých obcí v Chersonskej oblasti sa naplnil – ukrajinská vodná elektráreň v Novej Kachovke je po výbuchoch zničená a voda zaplavuje okolie.

Podľa predbežných informácií zo zasadnutia bezpečnostnej rady, ktorú zvolal prezident Volodymyr Zelenskyj, je za zničením hrádze ruská 205. motostrelecká brigáda.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aké sú reakcie?

Terorizmus a ekocída

Podľa prezidenta Zelenského ide o akt terorizmu. "Ruskí teroristi. Zničenie priehrady vodnej elektrárne Kachovka len potvrdzuje celému svetu, že treba ich vyhnať zo všetkých kútov ukrajinského územia," uviedol prezident na twitteri a pripojil video poškodenej priehrady.

Zelenského poradca Andrij Jermak označil zničenie priehrady za ekocídu.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba píše o "pravdepodobne najväčšej technologickej katastrofe v Európe za posledné desaťročia" a hovorí o "ohavnom vojnovom zločine".

Predseda Európskej rady Charles Michel je útokom "šokovaný". "Som šokovaný bezprecedentným útokom na priehradu Nova Kachovka. Ničenie civilnej infraštruktúry sa jasne kvalifikuje ako vojnový zločin - a budeme za to brať Rusko a jeho predstaviteľov na zodpovednosť," napísal Michel na sociálnych sieťach.

Nový rozmer bojov

Podľa nemeckého kancelára Olafa Scholza výbuch znamená nový rozmer bojov. "Je to niečo, čo prináša novú dimenziu, ale zodpovedá to spôsobu, akým Putin túto vojnu vedie," odpovedal Scholz v rozprave na otázku, čo zničenie priehrady znamená. "Na Ukrajine sme svedkami radu a radu zločinov, ktoré páchajú ruskí vojaci. Zodpovedá to ale spôsobu vedenia vojny, kedy sú opakovane terčom aj civilné ciele, ako dediny, školy, nemocnice, infraštruktúra, "uviedol.

Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský uviedol, že Rusko naďalej posúva hranice svojej agresie. "Útok na priehradu Nova Kachovka nad obývanými oblasťami je porovnateľný s použitím zbrane hromadného ničenia proti civilistom. Táto brutalita bude odsúdená a potrestaná!" napísal Lipavský na twitteri.

Bývalý slovenský minister zahraničných vecí publikoval na Facebooku publikoval fotografiu pretrhnutej hrádze s komentárom, v ktorom sa pýta "slovenských "mierotvorcov" na čele so Smerom, Dankom, Republikou: toto ako komentujete ?!"

Vojna na Ukrajine