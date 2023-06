Preklínam Putina, ale na Ukrajine nesmieme prehrať. Rusi o tom, prečo podporujú vojnu

Hrozia sa biedy porazených.

Text vyšiel pôvodne na ruskom nezávislom webe Meduza.io a ukazuje, ako nad vojnou na Ukrajine premýšľajú Rusi v Rusku aj v zahraničí, ktorí síce nesúhlasia s Putinovým režimom, no zároveň jeho vojnu schvaľujú. Upozorňujeme, že v nasledujúcich odpovediach sa vyskytujú aj názory založené na dezinformáciách a prokremeľskej propagande. Napriek tomu sme sa rozhodli ich publikovať ako informáciu o stave časti ruskej spoločnosti.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu nezávislý portál Meduza analyzuje – a vyvracia – ruskú vojenskú propagandu, ktorá sa snaží ospravedlňovať vojnu. Hoci vyjadrenia Moskvy sa nám zdajú absurdné a nepresvedčivé, propaganda funguje. Dokonca aj medzi čitateľmi Meduzy sa nájdu ľudia, ktorí inváziu naďalej ospravedlňujú, aj keď spôsobila nevýslovnú bolesť miliónom Ukrajincov a bola deštruktívna pre samotné Rusko.

Rozhodli sme sa požiadať ich, aby vysvetlili, prečo podporujú Rusko vedúce vojnu proti Ukrajine. V priebehu niekoľkých dní sme dostali stovky podrobných odpovedí a rozhodli sme sa niektoré z nich uverejniť s minimálnymi úpravami.

Veríme, že tieto listy sú dôležitým záznamom, a dúfame, že budú poučné pre tých, ktorí pracujú na ukončení vojny, snažia sa zmeniť režim v Rusku a premýšľajú, ako hovoriť s ľuďmi, ktorých zmýšľanie sa možno nikdy nezmení.

Andrej

35 rokov, Volgograd

Vojna sa skončí, keď jedna strana zvíťazí. Porážka Ruska bude znamenať národné poníženie, ktoré nemôžeme dopustiť. Preto musíme vyhrať – už nemáme na výber.

Ukrajina nehľadá mier. Žiada len viac zbraní a ostreľovanie ruských miest. Bolo preliatej príliš veľa krvi na to, aby sme mohli len tak povedať: „Ďakujeme všetkým, je čas ísť vlastnou cestou.“

Alexej

24 rokov, Jakutsk

Otázka je v skutočnosti nesprávne položená. Nepodporujem vojnu, ale zároveň nechcem, aby Rusko prehralo. Ak sa to stane, bude to horšie pre všetkých a nepochybne sa zrúti svet, na ktorý sme si zvykli – a nastane ešte väčšia tma. Vojna bola chybou, ale jej prehra je neprijateľná.

Pavel

30 rokov, Nemecko

Nepodporujem vojnu, ale rozhodol som sa napísať reakciu, pretože ľudia, ktorí sa snažia nájsť ospravedlnenie pre vojnu, sa stotožňujú s tými, ktorí ju podporujú.

Som nahnevaný na obe strany konfliktu. Som nahnevaný na Rusko, pretože začalo hlúpu, krvilačnú vojnu, ktorá vedie k nezmyselnému zabíjaniu každý deň. Som nahnevaný na krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu, pretože netrvajú na okamžitom zastavení bojov, na ukončení nezmyselného zabíjania. Namiesto toho dodávajú krajine zbrane, pričom si uvedomujú, že tým len zvyšujú počet obetí.

Sergej

38 rokov, mesto neuvedené

Nepodporujem vojnu. Ale v hre je samotná existencia mojej ruskej vlasti. Nechcem vidieť kolaps a zničenie mojej krajiny. Mám otázky na iniciátorov tejto špeciálnej vojenskej operácie, ale najprv musíme vyriešiť otázku existenčnú.

Anonymný

38 rokov, mesto neuvedené

Jediná vec, ktorá je horšia ako vojna, je prehratá vojna. Začať ju bola šialená chyba, ale teraz ju musíme vyhrať, inak nás čaká bieda porazených. Nepodporujem Vladimíra Putina, preklínam ho.

Dmitrij

35 rokov, Moskva

Spočiatku som bol dôsledne proti vojne. Časom sa však u mňa nahromadila únava z toho, čo sa deje, z neustáleho strachu o seba a svojich priateľov, z toho, že by som mohol byť povolaný na front, ak by som sa postavil proti vojne, ako aj zo zahraničných médií, ktoré písali, že Rusi musia niečo urobiť so súčasným režimom a vojnou.

Uvedomil som si tiež, že ak Rusko nenájde spôsob, ako sa dostať z tejto situácie bez straty tváre alebo straty na svetovej scéne, život v Rusku sa drasticky zhorší. Vo svetovej histórii existuje množstvo príkladov, ktoré to naznačujú. Napríklad Nemecko.

Napriek tomu je vojna vždy zlá a neprináša nič okrem krvi, smrti a zmrzačených osudov. Rozhodnutie viesť ju bolo chybou, to je fakt, ale teraz sa situácia dostala do štádia, keď prehra neprichádza do úvahy.

Oleg

27 rokov, mesto neuvedené

Podporujem vojnu, pretože podľa môjho názoru je vysoko pravdepodobné, že „mierový plán“, ktorý predložil Volodymyr Zelenskyj a ktorý podporuje „kolektívny Západ“, spôsobí Rusku také škody, že si nemôžeme byť istí, či prežije.

A veľmi dobre si uvedomujem, že môj blahobyt, moja bezpečnosť a moje životné vyhliadky by sa v takom prípade zhoršili podstatne viac, ako keby sa ruskej armáde podarilo spôsobiť Ukrajine dostatočné škody, aby konečná mierová dohoda bola skôr kompromisom.

Anonym

36 rokov, Ťumeň

Nepodporujem vojnu v zmysle „Z“. Ale ako obyvateľ Ruska sa domnievam, že kým vyslanie vojsk na Ukrajinu bolo chybou, ich stiahnutie by bolo zločinom. Nemám v úmysle najbližších 20 rokov platiť reparácie za chyby iných. Nikto nepočúva stranu, ktorá prehráva.

Nemienim sa chopiť zbraní. Dalo by sa povedať, že som pozorovateľ, ktorý nepodporuje Ukrajinu. Pred Majdanom som tam bol desiatky ráz a viem, ako sa tam zmenila nálada a zákony. Ak sa tam buduje európsky štát, tak je to podobné frankistickému Španielsku alebo Salazarovmu Portugalsku, ničím sa nelíši od Putinovho Ruska.

Viktoria

28 rokov, Petrohrad

Spočiatku bol môj pohľad [na vojnu na Ukrajine] negatívny, ako môj pohľad na všetky ozbrojené konflikty. Časom, keď som uvidela množstvo nenávisti voči Rusku a Rusom, radosť z výbuchu Krymského mosta a aktívne vyzbrojovanie Ukrajiny zo strany Západu, som si začala uvedomovať, že rusofóbia a ďalšie veci, ktoré som predtým považovala len za hlúpu propagandu, nie sú len lži. Vojna vždy prináša smútok, ale niekedy sú nepopulárne rozhodnutia správne.

Nikolaj

27 rokov, Rakúsko

Podľa môjho názoru nie je pohľad Západu celkom správny; súhlasím s Putinovou myšlienkou o unipolárnom svete, kde existujú dvojaké štandardy. Myslím si, že Západ sám rozkýval loď a potom z následkov obvinil ruskú vládu. Okrem toho neustála finančná podpora a pumpovanie zbraní na Ukrajinu núti ukrajinský režim pokračovať vo vojne namiesto toho, aby začal rokovať.

Arťom

40 rokov, Berlín

V prvom rade nepodporujem vojnu, ale ruský ľud a záujmy Ruska. Spočiatku som bol rozhodne proti, ale ako sa veci vyvíjali, zmenil som svoj názor.

V Nemecku žijem už 20 rokov a nikdy som nevidel toľko propagandy. Západní politici a médiá zaujali absolútne jednostranný postoj – Rusko je agresor a Ukrajina je hrdinský štát. Každý, kto sa hlási k inému názoru, je vytlačený z informačného priestoru a „zrušený“.

Krajiny západnej Európy sa ukázali ako absolútne slaboduché a plnia príkazy USA. Ukrajina je priamo riadená Američanmi. Tento konflikt plne dokazuje, že v západnej Európe neexistujú nezávislé krajiny a vo východnej Európe už prakticky žiadne nezostali.

Alexej

31 rokov, Moskva

Nuž aké máme možnosti? Vojna sa už začala, niet cesty späť. Vzhľadom na okolnosti nie som pripravený odísť, nechcem sa cítiť ako migrujúci pracovník, dokonca ani ako vysokokvalifikovaný migrant. Som programátor. Milujem Rusko a Moskva bola pre mňa vždy najpríjemnejším miestom. Ako môžem byť teraz proti, keď všetci dobre chápu, čo sa stane, ak súčasný režim prehrá?

Už je neskoro na to, aby sme sa obrátili späť. Nech bojujú, kým je obojstranný záujem, a po zmene režimu, ktorá je nevyhnutná, uvidíme, čo sa stane. Čo sa stalo, aké boli dôvody a či to stálo za to, je teraz zbytočné hodnotiť. Pokiaľ ide o to, čo má cenu, ja som bol proti vojne od samého začiatku. Teraz som však proti západnému pokrytectvu a všetkému, čo túto vojnu naďalej živí.

Sergej

27 rokov, Perm

Podporujem kroky svojho prezidenta a svojej krajiny. Áno, spočiatku som nechápal účel celej tejto „špeciálnej vojenskej operácie“, ale po čase som videl rusofóbne vyhlásenia Európskej únie aj USA.

Každý, kto má schopnosť kritického myslenia a aspoň trochu inteligencie, to chápe – Rusko nie je „teroristický štát“, my len chránime svoje záujmy a svoju suverenitu. Takže ja, rovnako ako väčšina ruských občanov, plne podporujem špeciálnu vojenskú operáciu, a ak bude potrebné, aby som išiel bojovať, urobím to.

Ruslan

28 rokov, Kazaň

Nepodporujem vojnu, ale neodsudzujem za ňu ani Rusko. Myslím si, že začatím vojny Rusko ukázalo slabosť svojej diplomacie a neschopnosť rokovať so svojimi susedmi. Ale nepodporujem ani názor tých, ktorí tvrdia, že Rusko je prakticky rovnaké ako nacistické Nemecko.

Predovšetkým Ukrajina mala na výber – mohla sa s nami dohodnúť v prvých dňoch vojny, skôr než veci zašli príliš ďaleko, a splniť naše požiadavky. Stratila by síce územie, ale zachránila by sa ako štát. Je územie naozaj dôležitejšie ako ľudský život? Ukrajina teda nesie čiastočnú vinu aj za životy tých, ktorí zahynuli. Som presvedčený, že životy ľudí, ktorí žili na územiach, ktoré by pripadli Rusku, by sa nezhoršili. V niektorých prípadoch by sa možno dokonca zlepšili.

David

34 rokov, Saratov

Minské dohody boli formalitou, Rusko ich nebolo schopné jednostranne realizovať. Západ neskôr cynicky priznal, že Ukrajinu len pripravoval na vojnu.

Nikto nebránil Ukrajine rokovať so [samozvanou a neskôr anektovanou] LĽR a DĽR a poskytnúť im autonómiu. Namiesto toho Ukrajina bombardovala svoje vlastné mestá.

Vojnu na Ukrajine možno považovať za riešenie národnostnej otázky, ktorá bola po rozpade ZSSR odložená. Nikto nebránil Ukrajine ani v rozvoji Krymu [pred jeho anexiou]. Na to, že Krym je ukrajinský, si spomenuli až po tom, ako ho stratili.

Drvivá väčšina obyvateľov Ukrajiny poctivo hlasovala za pripojenie k Rusku.

Ukrajina nechcela rokovať s Ruskom. Zelenskyj zaujal nesprávny postoj, keď uveril sľubom Západu. Nakoniec boli ukrajinské mestá zničené, hospodárstvo sa rúca a milióny ľudí opustili krajinu.

Murad

28 rokov, Moskva

Napriek tomu, že naša vláda je skorumpovaná a neefektívna, Ukrajina predstavuje nebezpečenstvo pre našu južnú hranicu. Ak nebudeme mať na Kryme Čiernomorskú flotilu, stratíme vplyv na Čiernom mori a Kaukaze.

V rokoch 2014 až 2022 všetky ukrajinské vlády výslovne vyhlásili, že Krym a svoje východné územia získajú späť silou alebo diplomaciou. To je priama hrozba. Pre porovnanie – každá európska alebo americká krajina by bez rozmýšľania použila silu, ak by cítila hrozbu od svojich susedov. Ich súčasnú rétoriku považujem za politiku dvojakého metra.

Dmitrij

24 rokov, Moskva

Nepodporujem myšlienku začať vojnu, ale nepodporujem ani myšlienku ukončiť ju hneď teraz. Mám pocit, že nikto na svete sa teraz nesnaží ponúknuť Rusom nejakú slušnú alternatívu k tomu, čo ponúka Putin. Úrady sa nedotýkajú Rusov, ktorí študujú alebo robia niečo v súvislosti s obranou, takže prežiť vojnu pod touto vládou je možné.

Zatiaľ jediné myšlienky, ktoré som počul zo zahraničia, sa týkali toho, že Rusko čaká bezútešná budúcnosť, alebo jednoducho zahŕňali našu dehumanizáciu. Takže je lepšie byť s mojimi krajanmi, než sa spoliehať na dobrú vôľu niekoho, ako je [poradca Zelenského pre komunikáciu] Podoľak, alebo americký úradník zarábajúci na vojne.

Anonym

30 rokov, Astana

Za niečo vyše roka sa ľudia, ktorých som predtým považoval za morálne autority, zmenili na zradcov, ktorí chcú ublížiť občanom vlastnej krajiny – vyzývajú na sankcie a nesnažia sa ich odstrániť, hanobiteľov – navrhujúcich, aby sa vojaci vzdali, a obviňovali sa, slabochov a klamárov.

Ešte aj teraz si myslím, že Rusko sa nechalo zatiahnuť do tejto vojny zbytočne, veľmi zbytočne. Ale spôsob, ako sa z nej dostať, ktorý navrhujú politici, ktorým som kedysi veril, je hanebný, bolestivý, ponižujúci a nečestný. Je lepšie počkať na ľudí, ktorí nahradia Putina – Rusko je plné múdrych ľudí.

Pokiaľ ide o strávenie nasledujúcich troch životov pokáním, vzdaním sa našich jadrových zbraní a platením reparácií – nie, ďakujem. Dúfam, že vojna sa čoskoro skončí a že v nej zahynie čo najmenej ľudí – predovšetkým ruských občanov, ale aj občanov Ukrajiny.