Budeme brániť každý centimeter územia NATO, ubezpečil Scholtz pobaltských spojencov

Nemecký kancelár sa stretol s lídrami Estónska, Litvy a Lotyšska.

TALLINN. Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok počas návštevy Estónska potvrdil záväzok Nemecka brániť Estónsko, Lotyšsko a Litvu - pobaltských spojencov NATO - v prípade útoku.

Scholz však ponechal otvorenú otázku, aký presný počet nemeckých vojakov bude umiestnených v Litve. Nemecko totiž prisľúbilo, že na pomoc pri ochrane tejto krajiny nasadí brigádu v počte tritisíc až päťtisíc vojakov.

Táto brigáda je naďalej dislokovaná v Nemecku, v Litve má len jedno veliteľské stanovisko s približne 20 vojakmi, ktorí sa starajú o zbrane a materiál.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Scholz: Budeme brániť každý centimeter územia NATO

"Bezpečnostná situácia v pobaltských štátoch, na východnom krídle NATO, je naďalej citlivá," povedal Scholz na stretnutí s lídrami troch pobaltských krajín.

"Znova to tu poviem na rovinu: Sme pripravení brániť každý štvorcový centimeter územia Severoatlatickej aliancie pred útokmi," zdôraznil.

Kancelár ďalej uviedol, že boli prijaté potrebné opatrenia na prípravu obrany pobaltských krajín. "Dôsledne zosúlaďujeme Bundeswehr s obranou strednej a severovýchodnej Európy," povedal Scholz s odkazom na nemeckú armádu.

Na otázku týkajúcu sa litovských očakávaní, že nemecká brigáda bude nasadená v krajine celá, odpovedal vyhýbavo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nemecko kvôli summitu NATO presunie raketový systém Patriot zo Slovenska do Litvy Čítajte

Časti nemeckej brigády prídu do Litvy na cvičenie

Pokiaľ ide o podporu krajín na východnej hranici NATO, Nemecko má "veľmi rôznorodé nasadenie tu v Pobaltí, ale nielen tam", deklaroval Scholz.

Nemecký kancelár naznačil, že zlepšenie infraštruktúry čoskoro umožní Nemecku veľmi rýchlo nasadiť vojenské jednotky v Litve. Zdôraznil tiež, že v najbližších týždňoch budú do Litvy opäť vyslané na cvičenie časti nemeckej bojovej brigády.

V prípade napätia alebo krízy by Bundeswehr mal mať možnosť presunúť zvyšných vojakov do desiatich dní. Okrem toho je v súčasnosti v Litve aj ďalších 760 nemeckých vojakov pridelených do bojovej skupiny NATO pod vedením Bundeswehru.

Vojna na Ukrajine