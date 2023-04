Mal zbraň, bojoval by až do konca. Ak by Rusi prenikli do nášho sídla, už by sme tu neboli, vraví Zelenskyj

Prezident spomínal na prvé chvíle vojny, keď sa ho Rusi snažili zabiť.

BRATISLAVA. Ukrajinský prezident Zelenskyj mal pri sebe zbraň a spolu so svojimi najbližšími spolupracovníkmi by bol bojoval až do konca v prípade, že by Rusi na začiatku vojny vtrhli do jeho sídla v Kyjeve. Povedal to v rozhovore pre televíznu stanicu 1+1, ktorý zverejnili v sobotu.

"Viem strieľať. Dokážete si predstaviť titulok: 'Prezidenta Ukrajiny zajali Rusi?' To je potupa. Domnievam sa, že by to bola potupa," vyhlásil Zelenskyj.

Jednotky ruskej tajnej služby sa podľa ukrajinských predstaviteľov v prvých dňoch po začiatku invázie na Ukrajinu pokúsili preniknúť do Kyjeva. Boli však porazené a nepodarilo sa im dostať na Bankovú ulicu v centre hlavného mesta, kde sídli kancelária ukrajinského prezidenta.

Ďalšie ruské jednotky zaútočili na predmestia ukrajinskej metropoly, neboli však schopné postupovať ďalej, píše Reuters. Ukrajinskí predstavitelia informovali aj aj o niekoľkých neúspešných pokusoch o sabotáž v Kyjeve.

"Myslím si, že ak by vnikli dovnútra, do administratívy, už by sme tu neboli," povedal Zelenskyj, pričom podľa Reuters nebolo bezprostredne jasné, ktoré ruské jednotky má konkrétne na mysli.

"Nikto by nebol zajatý, pretože sme mali veľmi seriózne pripravenú obranu Bankovej ulice. Zostali by sme tam do posledného muža," dodal ukrajinský prezident.

Na otázku, či pri sebe nosil strelnú zbraň a či trénoval jej použitie, odpovedal Zelenskyj kladne. Súčasne však odmietol názory, podľa ktorých by ju použil skôr na to, aby namiesto prípadného zajatia radšej spáchal samovraždu.

"Nie, nie, nie. To nie je na to, aby som sa sám zastrelil. To je na opätovanie paľby, celkom určite," citovala ho agentúra Reuters.

