Ukrajina Rusko Online: Výbuch protipechotnej míny v Mykolajivskej oblasti zranil dvoch civilistov

Ukrajina je vďačná za všetku vojenskú pomoc zo zahraničia, ale od svojich západných spojencov by potrebovala minimálne desaťkrát viac podpory, vyhlásil námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrij Meľnyk.

"Sme vďační našim spojencom za vojenskú pomoc. Ale: stále to nie je dosť. Ukrajina jej potrebuje desaťnásobne viac, aby dokázala skoncovať s ruskou agresiou ešte tento rok," uviedol Meľnyk, bývalý veľvyslanec Ukrajiny v Nemecku.

Apeloval preto na spojencov, aby venovali na zbrane pre Ukrajinu jedno percento svojho hrubého domáceho produktu, čo by predstavovalo veľké zvýšenie oproti súčasnému stavu. Len v prípade Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, by to činilo vyše 39 miliárd eur, píše DPA.

Krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu, už podľa Meľnyka celkovo poskytli na pomoc Kyjevu približne 55 miliárd eur. Podľa neho je však táto suma stále nízka v porovnaní s výdavkami z čias druhej svetovej vojny.

Spojenci Kyjeva z Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktorá združuje viac než 50 krajín sveta, naposledy rokovali v piatok na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku.

Andryj Meľnyk pôsobil ako ukrajinský veľvyslanec od roku 2015 do októbra 2022. Po ruskom vpáde na Ukrajinu z vlaňajšieho februára ostro kritizoval nemeckú vládu za to, že neposkytovala Kyjevu dostatok vojenskej pomoci a požadoval od Berlína dodávky ťažkých zbraní. Od vlaňajšieho novembra pôsobí ako námestník šéfa ukrajinskej diplomacie Dmitra Kulebu. (TASR)