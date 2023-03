Rusom sa pri Bachmute podarilo postúpiť, počet útokov sa však naďalej znižuje

Wagnerovci sa teraz sústredia na útoky priamo v meste.

KYJEV. Ruské sily postúpili pri Bachmute, ukrajinskí vojaci však stále držia obranné línie v meste, o ktoré sa bojuje už viac ako pol roka. Postup okupantov potvrdil generálny štáb ukrajinskej armády.

"Bachmutský smer: Nepriateľ sa ďalej pokúša dobyť mesto Bachmut a zaznamenal čiastočný úspech. Ukrajinskí obrancovia však mesto statočne držia a odrážajú početné nepriateľské útoky," uviedol v situačnej správe bez bližších podrobností generálny štáb.

Ten v rannom reporte tiež spomenul, že Ukrajinci odrazili 28 útokov vo frontovom sektore, vrátane tých pri obciach kľúčových pre obranu mesta pred obkľúčením.

Inštitút pre štúdium vojny vo svojom pravidelnom hodnotení situácie na bojisku uviedol, že snímky s overeným miestom vyhotovenia ukazujú na ruský postup v južnej a juhovýchodnej časti Bachmutu.

Analytici s odvolaním sa na informácie ruských vojenských blogerov ďalej uviedli, že bojovníci žoldnierskej Wagnerovej skupiny sa teraz sústredia na útoky priamo v meste, zatiaľ čo jednotky ruskej armády v obave pred ukrajinským protiútokom posilnili pozície na sever a juh od Bachmutu.

Priemerný počet denných ruských útokov na celom fronte, ktoré hlási ukrajinský generálny štáb, sa znižuje už štyri týždne za sebou, pripomína agentúra Reuters.

Za posledných sedem dní to bolo 69 útokov denne, zatiaľ čo v týždni medzi 1. a 7. marcom to bolo 124 útokov. V stredu to bolo 57 útokov.

Bachmut je jedným z ohnísk vojny na Ukrajine a odohrávajú sa tam jedny z najťažších bojov konfliktu, ktorý Moskva rozpútala pred vyše rokom. Objavujú sa správy o mnohých padlých či zranených na oboch stranách.

Podľa Kyjeva sa podarilo situáciu na fronte pri Bachmute stabilizovať a odvrátiť bezprostredné nebezpečenstvo obkľúčenia ukrajinskej posádky v meste.

