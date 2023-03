Zelenskyj je pripravený rokovať so Si Ťin-pchingom.

KYJEV. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s novinármi agentúry AP zopakoval požiadavky Kyjeva na dodanie ďalších modernejších zbraní.

Poznamenal tiež, že Ukrajina musela vrátiť nefunkčný systém protivzdušnej obrany, ktorý mu dodala jedna z európskych krajín.

"Máme úžasné rozhodnutia týkajúce sa (systémov protivzdušnej obrany) Patriot, ale v skutočnosti ich nemáme," povedal Zelenskyj v súvislosti s Patriotmi, ktoré Kyjevu prisľúbili Spojené štáty.

Moderné stíhačky

Ukrajina podľa jeho slov potrebuje na ochranu pred ruskými raketami 20 batérií Patriotov, pričom možno ani tento počet nebude postačujúci, nakoľko "žiadna krajina na svete nebola vystavená toľkým útokom balistickými strelami".

Zelenskyj v rámci rozhovoru pre AP dodal, že jedna z európskych krajín poslala Ukrajine iný systém protivzdušnej obrany, ktorý však nefungoval, a "museli ho znova a znova vymieňať". Ukrajinský líder nespresnil, o ktorú krajinu išlo.

Okrem toho Zelenskyj zopakoval dlhodobú požiadavku Kyjeva na dodávky bojových stíhačiek. "Ak hovoríme o moderných bojových lietadlách, stále nemáme nič," konštatoval.

Denník The Guardian pripomína, že Poľsko a Slovensko sa rozhodli poskytnúť Ukrajine stíhačky sovietskej výroby, avšak žiadna západná krajina zatiaľ nesúhlasila s dodaním moderných lietadiel.

Dôvodom sú obavy z rizika eskalácie konfliktu a toho, že ukrajinské sily by nadobudli kapacity na to, aby mohli zasahovať ciele hlboko na ruskom území.

Ako ďalší argument uvádzajú dlhé časové obdobie nutné na výcvik pilotov a pozemných posádok. Dodávky tejto techniky v krátkodobom horizonte sú preto považované za nepraktické.

Varoval pred pádom Bachmutu

Zelenskyj tiež varoval, že pokiaľ ukrajinská armáda nezvíťazí v dlhotrvajúcej bitke o mesto Bachmut v Doneckej oblasti, Rusko by mohlo začať budovať medzinárodnú podporu pre dohodu, ktorá by mohla prinútiť Ukrajinu urobiť neprijateľné kompromisy.

Ruský vodca Vladimir Putin by v takom prípade podľa Zelenského „toto víťazstvo „predal“ Západu, svojej spoločnosti, Číne, Iránu“.

„Ak bude cítiť trochu krvi a cítiť, že sme slabí, bude tlačiť, tlačiť, tlačiť,“ povedal.

Zelenskyj v uplynulých dňoch navštívil viaceré miesta na frontovej línii, aby udržal vysokú motiváciu svojej armády aj ukrajinského obyvateľstva.

Ukrajinský líder prognózuje, že ak by Ukrajinci v Bachmute prehrali, tlak z porážky by v takom prípade prišiel veľmi rýchlo. A to nielen od medzinárodného spoločenstva, ale aj od jeho vlastnej krajiny.

„Naša spoločnosť sa bude cítiť unavená a bude ma tlačiť, aby som s nimi (Rusmi) urobil kompromis,“ povedal Zelenskyj a dodal, že zatiaľ takýto tlak nepocítil.

Chce hovoriť s čínskym lídrom

Ukrajinský prezident hovoril aj možných rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý minulý týždeň absolvoval stretnutie so šéfom Kremľa.

"Sme pripravení privítať ho tu. Chcem s ním hovoriť," povedal Zelenskyj v rozhovore pre AP. Dodal, že pred vojnou na Ukrajine s čínskym prezidentom udržiaval kontakt, no počas viac než rok trvajúcej vojny nie.

Čínsky prezident minulý týždeň navštívil Rusko, čo viedlo k domnienkam, že by Peking mohol Moskve poskytnúť zbrane a strelivo potrebné na doplnenie zásob, píše AP. Jeho cesta sa skončila bez takéhoto návrhu.

Putin však neskôr oznámil, že sa Bieloruskom dohodol na umiestnení taktických jadrových zbraní v tejto susednej krajine.

Zelenskyj uviedol, že tento Putinov krok mal za cieľ odvrátiť pozornosť od nedostatku záruk zo strany Číny. "Čo to znamená? Znamená to, že táto návšteva nebola pre Rusko dobrá," povedal ukrajinský prezident pre AP.

Zelenskyj s novinármi AP hovoril počas cesty vlakom, ktorým cestoval z mesta Sumy do Kyjeva. Ukrajinský prezident počas rozhovoru komunikoval v anglickom jazyku.

