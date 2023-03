Ukrajinci zvažujú strategické stiahnutie z Bachmutu, v meste je stále asi 4500 civilistov

Ukrajinské úrady vyzývajú na evakuáciu z Bachmutu.

KYJEV. Ukrajinské sily by sa mohli v prípade potreby "strategicky stiahnuť" z mesta Bachmut na východe krajiny, povedal poradca ukrajinského prezidenta pre ekonomické otázky Olexandr Rodňanskyj v rozhovore pre americkú stanicu CNN.

Zvažujú možnosti

"Naša armáda bude samozrejme zvažovať všetky možnosti. Doteraz mesto držia (pod kontrolou), avšak ak to bude potrebné, strategicky sa stiahnu - pretože všetkých našich ľudí neobetujeme len tak za nič," uviedol Rodňanskyj.

Dodal, že je na ozbrojených silách Ukrajiny, aby rozhodli, či je stiahnutie síl z Bachmutu potrebné.

"Ak by sme sa stiahli, neznamenalo by to nevyhnutne to, že Rusi by dokázali veľmi rýchlo postúpiť (ďalej)," dodal.

Odporúčajú útek

Ruské sily "neprestávajú útočiť na mesto", uviedol v stredu ráno generálny štáb ukrajinskej armády.

„V Bachmute zostáva asi 4 500 civilistov, vrátane 48 detí, ktorí nemôžu byť evakuovaní, pretože žijú na miestach, ktoré už nie sú prístupné,“ uviedla pre CNN hovorkyňa regionálnej vojenskej správy v Doneckej oblasti Tetiana Ihnatčenková.

Tá tvrdí, že ľudia v meste majú potraviny, vodu a lieky.

„Dostali všetko vopred. Napriek tomu musia všetci odísť. Situácia je pre civilistov mimoriadne nebezpečná,“ poznamenala Ihnatčenková.

Ruská armáda v okolí Bachmutu zosilňuje svoje útoky a snaží sa toto mesto obkľúčiť. Ruské sily sa totiž snažia odrezať ukrajinských obrancov od zásobovacích trás a prinútiť ich tak, aby sa stiahli alebo vzdali.

