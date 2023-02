Ukrajina Rusko Online: Rusko podľa západných tajných služieb zhromažďuje lietadlá pri hraniciach s Ukrajinou

Situácia na fronte, najmä v Doneckej a Luhanskej oblasti, je naďalej extrémne ťažká. V pravidelnom večernom videopríhovore to uviedol ukrajinský prezident Zelenskyj. Je to podľa neho doslova boj o každý meter ukrajinskej pôdy.

Ruské invázne sily ostreľovali ukrajinské jednotky i mestá na fronte a veľká časť ich delostreleckej paľby sa sústredila na Bachmut, napísala agentúra Reuters.

video //www.youtube.com/embed/-zcuiHu941Y

"V Bachmute nie je jediný meter štvorcový, ktorý by bol bezpečný alebo ktorý by nebol v dosahu nepriateľskej paľby alebo bezpilotných lietadiel," povedal predtým v ukrajinskej televízii šéf Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko, podľa ktorého Rusi ostreľujú ukrajinské ciele pozdĺž celej frontovej línie východoukrajinského regiónu.

Hovorca Rady pre národnú bezpečnosť Bieleho domu John Kirby vo Washingtone uviedol, že ruská armáda pri útoku na Bachmut v posledný deň či dva dosiahla postupný pokrok, ale stále nie je jasné, či mesto padne. Kirby ďalej na otázky novinárov povedal, že ak by Rusi Bachmut ovládli, "nemalo by to strategický dopad na celú vojnu".

Reuters píše, že dobytie Bachmutu by Rusom poskytlo odrazový mostík k postupu na dve väčšie mestá Kramatorsk a Sloviansk a zároveň by znamenalo pre Moskvu nový impulz po mesiacoch neúspechov na bojisku.

S blížiacim sa výročím invázie Rusko zintenzívnilo svoje operácie na východe a juhu Ukrajiny a všeobecne sa očakáva nová veľká ofenzíva inváznych vojsk. (ČTK)