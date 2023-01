Na Ukrajine končí po korupčných škandáloch viacero vládnych predstaviteľov

Prezident Zelenskyj ohlásil plánované personálne zmeny na rôznych úrovniach štátnej správy.

KYJEV. Niekoľko vysokopostavených ukrajinských činiteľov končí vo svojich funkciách.

Je medzi nimi napríklad zástupca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko, námestník ministra obrany Vjačeslav Šapovalov zodpovedný za zásobovanie vojakov potravinami a vybavením alebo námestník generálneho prokurátora Oleksij Symonenko.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prezident Volodymyr Zelenskyj ohlásil v pondelok plánované personálne zmeny na rôznych úrovniach štátnej správy.

Hovoril o nich po tom, ako krajinou otriasli najzávažnejšie korupčné škandály od začiatku ruskej invázie vo februári minulého roka, uviedla agentúra Reuters, podľa ktorej však nie sú všetci končiaci činitelia spájaní s obvineniami z úplatkárstva.

Tymošenko dôvod neuviedol

"Ďakujem ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému za dôveru a príležitosť konať dobré skutky," napísal Tymošenko na telegramovom účte, kde ďalej ďakoval ďalším činiteľom.

Dôvod na svoju rezignáciu neuviedol, na webe prezidenta sa medzičasom objavil dekrét o prijatí jeho rezignácie.

Tymošenko pôsobil od roku 2019 ako zástupca šéfa prezidentskej kancelárie, mal na starosti regióny a regionálnu politiku, píše Reuters.

So Zelenským spolupracoval aj počas jeho volebnej kampane, keď dohliadal na jej mediálny a kreatívny obsah.

Od začiatku ruskej invázie sa Tymošenko podľa ukrajinských médií zaplietol do niekoľkých škandálov súvisiacich s osobným užívaním drahých áut. On sám obvinenia popieral. V úrade by ho podľa denníka Ukrajinska pravda mohol nahradiť končiaci šéf Kyjevskej oblasti Oleksij Kuleba.

"Dôstojný čin"

Krátko po Tymošenkovi oznámil rezignáciu námestník ministra obrany Olexija Reznikova.

Šapovalov tak podľa Reuters urobil s odvolaním sa na "mediálne obvinenia" z korupcie, ktoré sú podľa neho aj ministerstva neopodstatnené.

Vo vyhlásení rezortu obrany sa uvádza, že jeho rezignácia je "dôstojným činom", ktorý pomôže udržať dôveru v ministerstvo.

Podľa ukrajinských médií rezort obrany platil neodôvodnene vysoké sumy za dodávky jedla pre ukrajinskú armádu. Reznikov povedal, že išlo o technickú chybu, nie korupciu.

Dovolenka v Španielsku

Následne médiá informovali o odvolaní námestníka ukrajinského generálneho prokurátora. Úrad nespresnil dôvod, podľa vyhlásenia prokuratúry Symonenko končí na vlastnú žiadosť.

Ukrajinská pravda píše, že námestník išiel na konci minulého roka na dovolenku do Španielska, a to podľa ukrajinských médií napriek výzve prezidenta Zelenského, aby verejní činitelia na dovolenky do zahraničia za vojnového stavu nejazdili.

Podľa Ukrajinskej pravdy sa navyše námestník na dovolenku vypravil v aute istého podnikateľa zo Ľvova.

Podľa Reuters dnes rezignovalo alebo bolo odvolaných okolo desať ukrajinských vysokopostavených činiteľov, vrátane dvoch námestníkov ministra pre regionálny rozvoj a piatich šéfov oblastných správ.

Zelenskyj ohlasuje zmeny

Zelenskyj v pondelok uviedol, že tento týždeň budú oznámené personálne zmeny vo vláde, regiónoch a v bezpečnostných zložkách.

Nezverejnil konkrétne mená, avšak podľa Reuters to vyhlásil po najzávažnejších obvineniach z úplatkárstva, ktoré sa v krajine objavili od začiatku ruskej vojenskej agresie.

Zelenskyj tiež povedal, že ukrajinská rada národnej bezpečnosti a obrany v pondelok zakázala pracovníkom v štátnej správe odchod z krajiny okrem služobných ciest.

Poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak dnešné personálne zmeny označil za reakciu Zelenského na "kľúčovú požiadavku verejnosti", aby sa spravodlivosť vzťahovala na všetkých.

Ukrajina sa dlhodobo potýka s problémom korupcie, ktorej obmedzenie je jednou z podmienok členstva krajiny v Európskej únii. Škandály by tiež mohli podkopať ochotu západných spojencov poskytovať krajine brániacej sa ruskej agresii vojenskú aj finančnú pomoc.

Súčasné zmeny sú podľa Reuters pomerne vzácnym otrasom v inak stabilnom vedení Ukrajiny v časoch vojnového stavu.

Okrem júlovej čistky v tajnej službe sa Zelenskyj väčšinou držal svojho tímu.