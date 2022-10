Ukrajina Rusko Online: Rusko chystá útok na Kachovskej priehrade, tvrdí prezident Zelenskyj

Dôležité

Rusko chystá útok na Kachovskej priehrade na juhu Ukrajiny, tvrdí prezident Zelenskyj. Zničenie priehrady by mohlo viesť k zatopeniu viac ako 80 obcí vrátane mesta Chersonu. Rusi podľa Zelenského už priehradu zamínovali.

"Ak ruskí teroristi vyhodia priehradu do povetria, ocitne sa v zóne rýchleho zaplavenia vyše 80 obcí, vrátane Chersonu. Stovky tisíc ľudí môžu byť postihnuté, "povedal Zelenskyj v prejave k Európskej rade. Útok by podľa neho tiež prerušil dodávky vody v značnej časti ukrajinského juhu a mohol by pripraviť Záporožskú jadrovú elektráreň o prísun vody potrebnej pre chladenie.

"Rusko to robí, aby zinscenovalo ďalšiu operáciu pod falošnou vlajkou. Chce vykonať teroristický útok a obviniť z neho Ukrajinu, "povedal tiež ukrajinský prezident.

Zelenskyj zároveň povedal, že ruské vedenie vydalo rozkaz zmeniť energetické zariadenia na bojisko, čo vyvolalo novú utečeneckú vlnu. "Dôsledky tohto sú veľmi nebezpečné, a to opäť raz pre nás všetkých v Európe. Rusko vyvoláva novú vlnu migrácie Ukrajincov do krajín Európskej únie," povedal.

Ruské útoky na ukrajinské energetické zariadenia sú podľa Zelenského "zamerané na to, aby túto jeseň a zimu spôsobili Ukrajine čo najviac problémov s elektrinou a teplom a aby do vašich krajín odišlo čo najviac Ukrajincov". (TASR, ČTK)