Ukrajina Rusko Online: V Rusku spadol bombardér na obytný dom, neprežilo 13 ľudí

Pre ukrajinskú prvú dámu Olenu Zelenskú bolo vždy jasné, že jej manžel neopustí Kyjev ani počas ruskej vojenskej invázie. "Od začiatku som vedela, že Kyjev neopustí," povedala Zelenská pre nemecký denník Bild.

"Ak by krajina zostala cez vojnu bez vodcu, otriaslo by to ňou," dodala.

Zelenskyj napriek dobre mieneným radám neopustil ukrajinské hlavné mesto ani po tom, čo Rusko 24. februára vojensky napadlo Ukrajinu. Táto skutočnosť sa podľa DPA považuje za významné nastavenie kurzu odporu proti ruskej invázii.

Od začiatku sa Zelenského pokúšajú zlikvidovať ruské špeciálne jednotky, podotkla jeho manželka Olena. "Pokúšam sa však nemyslieť na to," dodala.

Ona sama občas vidí svojho manžela pracovať v kancelárii, avšak rodina je počas bežných dní rozdelená. Dcéra Olexandra (18) a syn Kyrylo (9) otca vídajú iba zriedka, poznamenala prvá dáma Ukrajiny. (TASR)