Čo mohlo poškodenie Nord Streamu spôsobiť? A čo je už teraz isté?

BRATISLAVA. Švédska pobrežná stráž oznámila, že na podmorských plynovodoch vedúcich z Ruska do Európy bol zistený ďalší únik zemného plynu, informovala agentúra AFP.

Podmorskými plynovodmi Nord Stream 1 a Nord Stream 2 mal prúdiť zemný plyn z Ruska do Nemecka: pred incidentom však neboli v prevádzke – Nord Stream 1 Rusko odstavilo na konci augusta a druhý nebol pre vojnu na Ukrajine ani spustený do prevádzky.

Začiatkom týždňa zaznamenali na plynovodoch úniky na troch miestach potrubí, ktoré sú položené na dne Baltského mora v hĺbke asi 80 metrov. Úniky spôsobil veľký výbuch. Plynovody síce nefungovali, ale je v nich natlakovaný plyn, ktorý stále uniká.

Čo sa stalo?

Správy o nových problémoch s plynovodmi vedúcimi z Ruska do Nemecka sa začali objavovať v pondelok.

Dánske úrady najskôr oznámili únik z plynovodu Nord Stream 2, Švédsko potom v utorok varovalo pred dvoma únikmi z Nord Streamu 1. Škandinávski seizmológovia informovali, že v pondelok zaznamenali na dne Baltského mora výbuchy.

Premiérky Dánska a Švédska vyhlásili, že problémy s únikom plynu sú pravdepodobne výsledkom sabotáže. Krajiny EÚ sa v stredu vyslovili, že za poškodením plynovodov Nord Stream stoja úmyselné útoky.

Dnes bolo oznámené, že švédska pobrežná hliadka tento týždeň objavila štvrtý únik plynu z poškodeného potrubia Nord Stream.

Kde boli úniky zaznamenané?

Plyn uniká vo veľkom množstve na štyroch rôznych miestach blízko dánskeho ostrova Bornholm, a to v dánskych aj švédskych vodách.

Toto územie je podľa expertov strážené desiatky rokov: "V minulosti tam boli na dne mora umiestnené špeciálne sovietske ponorky," spomínal podľa agentúry AFP námorný expert HI Sutton.

"Baltské more je ohraničené a plytké a takmer každý pohyb v ňom monitorujú a strážia pobrežné štáty a ich lode," upozorňuje Julian Pawlak z Univerzity Helmuta Schmidta v Hamburgu.

Lode a ponorky sú tam podľa neho schopné nasadiť potápačov a diaľkovo navádzané podvodné vozidlá. Ale pre armádu, dobre vycvičenú v tajných operáciách, nie je podľa neho nič nemožné.

Čo mohlo poškodenie plynovodov spôsobiť?

To zatiaľ nie je jasné, ale väčšina politikov i expertov sa prikláňa k verzii sabotáže. Tá by sa musela odohrať v hĺbke 70 až 80 metrov pod hladinou mora.

"To je veľmi náročné. Poškodiť dva plynovody na dne mora je akcia, ktorá by sa musela odohrať skôr v réžii celej armády ako samotného jedinca," uviedol nemecký profesor Lion Hirth, ktorý tak skôr vylučuje teroristický či násilný čin.

Oblasť je "vyhovujúca pre miniponorky", povedal agentúre AFP francúzsky vojenský činiteľ. "Z miniponorky, ktorá sa môže zdržiavať niekoľko námorných míľ od stanoveného cieľa, vyštartuje dron. Zhodí mínu, ktorá sa potom plaví k cieľu blízko dna," vysvetľuje. "Cieľ je zameraný, takže to nie je príliš zložité."

Explózia podľa neho "zodpovedá niekoľkým stovkám kilogramov TNT". Nórsky seizmologický ústav NORSAR, ktorý sa špecializuje na zameriavanie zemetrasení a jadrových explózií, odhadol silu druhej explózie na 700 kilogramov.

Dánsky minister pre energetiku Dan Jörgensen uviedol, že veľkosť dier v poškodených plynovodoch je taká, že ich nemohla spôsobiť napríklad lodná kotva.

"Vyzerá to na akciu miniponorky," uviedol v českých Lidových novinách energetický expert Vratislav Ľudovít. "Napríklad z neďalekého Kaliningradu, kde má Rusko ponorkovú základňu. Je to jediné miesto, odkiaľ by bolo možné takúto miniponorku vyslať. "

"Vyzerá to na veľmi dobre pripravenú a zorganizovanú akciu," zhrnul francúzsky vojenský expert.

Kto mohol mať záujem na poškodení plynovodov?

Väčšina európskych politikov podozrieva z útokov Rusko, ktoré nevylučuje "žiadnu hypotézu", ale súčasne pripomína, že plyn uniká z potrubia, ktoré patrí jemu.

Podľa francúzskeho vojenského činiteľa mali aj "iné štáty záujem, aby tento plynovod už nikdy nefungoval".

Projekt plynovodu Nord Stream čelil kritike mnoho rokov, najhlasnejšie boli v tomto smere Spojené štáty. Americký prezident Joe Biden tento rok 7. februára uviedol, že ak ruské jednotky a tanky prekročia hranice s Ukrajinou, bude to znamenať koniec plynovodu Nord Stream 2.

Keď sa ho potom pýtali, ako presne sa to stane, odpovedal len: "Sľubujem vám, že to zvládneme".

V utorok bol navyše slávnostne uvedený do prevádzky nový plynovod Baltic Pipe, spoločný projekt Poľska a Dánska, ktorý zníži závislosť týchto krajín od ruského plynu. "Éra dominancie ruského plynu sa skončila," povedal pri slávnostnom spustení poľský premiér Mateusz Morawiecki.

Podľa bývalého poľského ministra zahraničia a terajšieho europoslanca Radosława Sikorského stoja za útokom na Nord Stream Spojené štáty.

Europoslanec dokonca Washingtonu na twitteri explicitne poďakoval, čím rozvíril špekulácie o zákulisnej hre Západu. Poľsko tiež patrilo k hlavným odporcom Nord Streamu 2, na ktorého sprevádzkovanie tlačil predovšetkým Berlín.

"Ruské námorníctvo má teraz najpočetnejšiu flotilu špionážnych ponoriek na svete. Nachádzajú sa v arktickom mori. Dokázali by poškodiť plynovod v Baltskom mori," povedal námorný expert HI Sutton. Ale súčasne túto hypotézu označil za nepravdepodobnú.

EÚ už skôr obviňovala Rusko, že používa zásoby plynu ako zbraň proti Západu za jeho podporu Ukrajine.

Čo je už teraz isté?

Podľa agentúry AFP táto udalosť celkom určite súvisí s vojnou na Ukrajine. A určite zvýši aj nestabilitu európskej ekonomiky.

"Táto udalosť ukázala na zraniteľnosť našej energetickej infraštruktúry," uviedol nemecký expert Lion Hirth, ktorý sa osobne tiež kloní k ruskej stope.

"Je to veľmi znepokojivé. Aspoň tým Rusko vysiela jasný signál, že už v budúcnosti nebude dodávať žiaden plyn do Európy. "

Nech už Nord Stream poškodil ktokoľvek, vyslal tak podľa AFP jasný signál, že by podobným spôsobom mohol poškodiť ďalšie energické sústavy v Európe.

