Ukrajina Rusko Online: Putin podpísal dekréty, Záporožská a Chersonská oblasť sú krok od anexie

Senát amerického Kongresu schválil nový balík hospodárskej a vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 12 miliárd eur. Prešli aj dočasné rozpočtové opatrenia, ktorých cieľom je predísť čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií.

Americký Kongres už v dvoch predchádzajúcich balíkoch odobril pomoc pre Ukrajinu v hodnote približne 54 miliárd dolárov. Ak schváli aj tretí balík, bude to najvyššia vojenská pomoc od vojny vo Vietname, píše denník The New York Times.

Líder republikánov v Senáte Mitch McConnel povedal, že pomoc Ukrajine nie je len "symbolické gesto", ale investícia do bezpečnosti USA a ich spojencov.

Demokratickí aj republikánski senátori sa vo štvrtok dohodli na predĺžení rozpočtového obdobia pomerom hlasov 72 ku 25. Ide o dočasné riešenie s cieľom vyhnúť sa tzv. shutdownu - zatvoreniu federálnych inštitúcií pre neschválenie rozpočtu. Toto opatrenie umožní fungovanie inštitúcií do polovice decembra, píše AFP.

Balík musí ešte odobriť Snemovňa reprezentantov Kongresu a prezident Joe Biden - čas na to má do polnoci 30. septembra, píše The New York Times. Ak to Biden neurobí, bude nasledovať shutdown. (TASR)