Analytik Mikulecký: Rusko odvedencov cvičiť nebude, kto neprežije, toho nahradia

Rusko prvý raz od druhej svetovej vojny mobilizuje mužov do svojej armády. Na okupovanej Ukrajine zatiaľ prebehli pseudoreferendá za pripojenie sa k Rusku, krajina a jej západní spojenci ich odsúdili ako nezákonné a falošné. Do Európy prichádza zima.

„Ruská mentalita je oveľa bližšie ázijskej. Cena ľudského života je tam oveľa nižšia ako u nás. Rusko odvedencov cvičiť nebude, rovno ich navozia na Ukrajinu a kto prežije, získa bojové skúsenosti, kto neprežije, bude nahradený niekým ďalším," hovorí bezpečnostný analytik MILAN MIKULECKÝ.

V rozhovore sa dočítate: Prečo sa ukrajinskej armáde darí?

Je mobilizácia zúfalým krokom Putina?

Kto budú odvedenci a ako môžu ovplyvniť boje?

Aká bude zima na bojisku, ako je na ňu pripravená ukrajinská armáda a aká by mala byť jej taktika?

Čo všetko ovplyvnia výsledky tzv. referend?

Blíži sa koniec Vladimira Putina?

Prvýkrát od druhej svetovej vojny vyhlásilo Rusko mobilizáciu. Ako veľmi je tento moment zásadný v rámci ruskej taktiky? Čo sa asi odohorávalo pred jej vyhlásením v Putinovej pracovni?

Milan Mikulecký

Na sociálnych sieťach Telegram aj VKontakte vidno, že mobilizácia neprebieha ako niečo vopred dlho plánované a pripravené. Vyzerá to na zúfalú improvizáciu. Rusko vychádza zo základov sovietskej armády. A ak tá mala niečo kvalitne pripravené, boli to mechanizmy povolávania záloh a stavania záložných jednotiek. Čakal som v tomto smere od Rusov lepší výkon ako to zúfalstvo, ktoré sa objavuje.

Minister obrany Sergej Šojgu ako prvý oficiálne hovoril o konkrétnych číslach. Povedal, že povolaných má byť 300-tisíc mužov. Že to majú byť špecialisti na niektoré zbraňové systémy, muži, ktorí už boli nasadení v boji, že to nebudú študenti zo škôl. A potom vidíme reálnu mobilizáciu, úplný chaos.

Milan Mikulecký - v rokoch 2013 až 2018 pôsobil ako poradca českého ministerstva obrany, - predtým bol viac ako desať rokov manažérom v súkromnom sektore, - od roku 2018 pracuje ako bezpečnostný analytik.

V dokumente k mobilizácii slovo čiastková ani nie je. Použil ho iba Vladimir Putin v prejave a beriem to ako signál pre verejnosť. Vo výnose sa hovorí len o mobilizácii.

Zásadné je z môjho pohľadu to, čo úplne povedané nebolo. Hovorí sa, že Rusko chce v tomto okamihu mobilizovať milión až milión a pol mužov.

Čo to znamená pre Rusko?

Pre Putina je to priznanie, že trojdňová "špeciálna vojenská operácia" sa rozhodne nepodarila. Že Rusko nemusí nasadiť len profesionálnych vojakov, ale oveľa masívnejšie sily. Nestačia ani "kantraktniky", teda tí, ktorí podpísali s ruskou armádou zmluvy na šesť mesiacov. A nezaberá ani nasadenie rôznych súkromných armád.

Treba si priznať, že okrem elitných jednotiek ruskej armády, akými sú výsadkové vojská či námorná pechota - ktoré bojujú kvalitne aj v tomto konflikte - ale majú tiež najväčšie straty, tak ak niekto bojuje na ruskej strane dobre, sú to práve súkromné armády. My poznáme najviac Wagnerovcov, ale nie sú na ruskej strane jediní.

Kto budú noví odvedenci? Budú to napríklad muži, ktorí pred mnohými rokmi prešli 12-mesačným vojenským výcvikom? Vojenskí experti hovoria, že za rok nie je možné vycvičiť dobre ani tankovú posádku.

Toto je chyba, ktorú na Západe robíme. Na všetky kroky sa pozeráme našou optikou. Ruská mentalita je oveľa bližšie ázijskej. Cena ľudského života je tam oveľa nižšia ako u nás. Rusko odvedencov cvičiť nebude, rovno ich navozia na Ukrajinu a kto prežije, získa bojové skúsenosti, kto neprežije, bude nahradený niekým ďalším.

Rusi sú teda schopní odviezť vojakov na front veľmi rýchlo, jednoznačným problémom bude ich logistické zabezpečenie. Ruská armáda má teraz na ukrajinskom bojisku od 150- do 180-tisíc mužov. V moderných vojnách na jedného vojaka v poli pripadá päť až desať mužov v zázemí. Ak už dnes Rusko nie je schopné palivom, muníciou a potravinami zabezpečiť ľudí, ktorých má na fronte, tak o to viac ich nebude schopné zásobovať o 300-tisíc či o milión viac.