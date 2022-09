Putin čoraz viac zasahuje do stratégie. Stiahnutie z Chersonu zamietol, píše NYT

Ruský prezident prijal len niektoré odporúčania veliteľov.

MOSKVA. Ruský prezident Vladimir Putin sa v posledných týždňoch viac zapájal do strategického vojenského plánovania invázie na Ukrajine a odmietol žiadosti svojich veliteľov v teréne, aby sa mohli stiahnuť z mesta Cherson na juhu krajiny.

S odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov to napísal denník The New York Times.

Stiahnutie z Chersonu by ruskej armáde umožnilo bez problémov prekročiť Dneper a ochrániť tak životy svojich vojakov a vybavenie.

Ústup by však bol ďalším ponižujúcim priznaním Putinovho neúspechu v invázii a priniesol by Ukrajine druhé veľké víťazstvo za mesiac, píše NYT.

Cherson bol prvým veľkým mestom, ktoré padlo do rúk Rusov na začiatku ich vojenskej agresie. Zostáva tiež jedinou oblastnou metropolou pod kontrolou Moskvy.

Rusom v Chersone klesá morálka

Putin sa podľa amerického denníka sústredí na víťazstvo za každú cenu a stal sa verejnejšou tvárou vojny, zatiaľ čo ruská armáda sa zdá byť v čoraz väčšom chaose.

Šéf Kremľa tento týždeň ohlásil čiastočnú mobilizáciu, ktorá má podľa verejných vyjadrení povolať do zbrane na 300 000 ruských záložníkov.

Moskva tento mesiac predviedla, že jej chýbajú vojaci, trpí nedostatkom vysoko presných zbraní a nie je schopná získať nadvládu nad ukrajinským nebom, píše NYT.

Podľa amerických predstaviteľov Putin v zákulisí preberá vo vojenskom ťažení čoraz väčšiu úlohu. Veliteľom mal oznámiť, že strategické rozhodnutia v teréne sú na ňom.

Hoci prijal niektoré ich odporúčania - vrátane mobilizácie civilistov - jeho zapojenie vyvoláva napätie, tvrdia Američania, ktorí majú podľa NYT k dispozícii vysoko citlivé spravodajské informácie.

Jeho odmietnutie odchodu z Chersonu malo viesť k poklesu morálky u ruských vojakov, ktorí sú tam odrezaní od zásobovacích trás a zrejme sa domnievajú, že zostanú vydaní napospas ukrajinským ozbrojeným silám.

"Situácia na Ukrajine je jednoznačne dynamická," povedal tento týždeň šéf amerického zboru náčelníkov štábov Mark Milley. "Na úplné hodnotenie je ešte príliš skoro, ale je mi jasné, že strategická iniciatíva prešla na stranu Ukrajincov," dodal a zároveň upozornil, že pred Kyjevom zostáva ešte "dlhá cesta".

Putin nedostáva presné informácie

Rozpory ohľadom Chersonu sú údajne len poslednými nezhodami medzi Putinom a jeho najvyššími veliteľmi. Podľa amerických predstaviteľov vysokí ruskí dôstojníci opakovane spochybňovali počiatočné plány invázie, ktorá predpokladala rýchly úder na Kyjev. Ruskí dôstojníci sa vraj domnievali, že Kremeľ ide do vojny s nedostatočným počtom vojakov a zbraní.

Ich obavy sa ukázali ako správne a po porážke ruskej armády pri Kyjeve Putin zmiernil svoju kontrolu nad vojenským plánovaním, píše NYT. Podľa amerických činiteľov šéf Kremľa umožnil generálom vytvoriť novú stratégiu zameranú na masívne delostrelecké útoky. Tá bola v skutočnosti opotrebovávacou vojnou, ktorá hrala do kariet ruskej armáde a tej sa podarilo postúpiť na východe Ukrajiny.

Putin sa podľa amerických činiteľov tiež domnieva, že ďalšie ukrajinské víťazstvo by v čase, keď sa množstvo Rusov pokúša utiecť z krajiny, aby sa vyhli povolaniu do armády, oslabilo jeho popularitu, čo nemôže riskovať.

Rozhovory Putina s regionálnymi vojenskými veliteľmi na Ukrajine môžu byť tiež súčasťou snahy o presnejšie hodnotenie invázie, píše NYT.

Americkí predstavitelia uviedli, že prezident nedostáva presné informácie od svojich hlavných vojenských činiteľov - ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruskej armády Valerija Gerasimova.

