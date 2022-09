Biden sa definitívne rozhodol. USA nezaradia Rusko medzi štáty podporujúce terorizmus

Opačný krok by vraj výrazne ovplyvnil aj možnosti dodávok pomoci na Ukrajinu.

WASHINGTON. Prezident USA Joe Biden sa definitívne rozhodol, že nezaradí Rusko na zoznam štátov podporujúcich terorizmus. Oznámila to v utorok hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová, ktorú citovala agentúra Reuters.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zaradenie Ruska na tento zoznam požadovala Ukrajina v súvislosti s pokračujúcou ruskou inváziou. Moskva varovala, že takýto "propagandistický" krok by ešte viac naštrbil americko-ruské vzťahy a mohol by viesť až k ich prerušeniu.

Ak by sa Rusko dostalo na americký zoznam krajín podporujúcich terorizmus, mohlo by to podľa Bieleho domu ohroziť dohody o vývoze ukrajinského obilia, čo by prispelo k prehĺbeniu globálnej potravinovej krízy.

"Podľa humanitárnych expertov a mimovládnych organizácií, s ktorými sme to konzultovali, by takýto krok mohol tiež výrazne ovplyvniť možnosti dodávok pomoci do niektorých oblastí Ukrajiny... a tiež priestor pre podporu Ukrajiny pri rokovacom stole," varovala hovorkyňa Jean-Pierreová.

Biden už v pondelok vyjadril presvedčenie, že Rusko by na uvedenú čiernu listinu nemalo byť zaradené. Podľa utorkového vyjadrenia hovorkyne už prezident dospel ku konečnému rozhodnutiu, že sa tak nestane, hoci zaradenie Ruska na zoznam požadoval v nezáväznej rezolúcii z júla aj americký Senát.

Vojna na Ukrajine