EÚ predstavila návrh na sprísnenie vízového režimu pre občanov Ruska

BRUSEL. Európska komisia predstavila návrh na sprísnenie vízového režimu pre občanov Ruska cestujúcich do krajín EÚ.

Očakáva sa, že navrhované reštrikcie v krátkom čase odobria členské krajiny Únie, informuje agentúra AFP.

Ministri zahraničných vecí krajín EÚ minulý týždeň rozhodli o pozastavení platnosti dohody s Ruskom o zjednodušení vydávania víz z roku 2007. Reagovali tak na pokračujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine.

Na základe rozhodnutia ministrov budú ruskí občania musieť na víza do Únie čakať dlhšie a platiť za ne viac.

Tieto opatrenia by mali podľa očakávaní výrazne obmedziť počty vstupných víz vydávaných pre občanov Ruskej federácie.

Ministri zároveň požiadali EK, aby na základe ich rozhodnutia vypracovala nové opatrenia. V utorok Komisia zverejnila návrh, ako konkrétne by mal nový vízový režim pre Rusov vyzerať.

Poplatok pre ruských občanov žiadajúcich o víza do krajín schengenskej zóny sa podľa návrhu EK zvýši zo súčasných 35 na 85 eur.

Štandardná lehota na spracovanie takýchto žiadostí sa zároveň predĺži z 10 na 15 dní, pričom v niektorých prípadoch sa môže ich skúmanie predĺžiť až na 45 dní.

Ruskí žiadatelia o víza budú okrem toho musieť predkladať viac súvisiacich dokumentov než doteraz. Podľa návrhu Komisie by tiež krajiny EÚ nemali uznávať ruské cestovné pasy vydané v okupovaných oblastiach Ukrajiny.

"Rusi by nemali mať ľahký prístup do Európskej únie a cestovanie do EÚ za účelom turizmu nie je ľudským právom," vyhlásila eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová, ktorá súbor opatrení predstavila.

Návrh EK je podľa nej "razantnou a jednotnou" reakciou krajín EÚ na skutočnosť, že Rusko na Ukrajine naďalej porušuje medzinárodné právo, pácha zločiny na Ukrajincoch a podkopáva európsku aj globálnu bezpečnosť a stabilitu.

Podľa komisárky sa pripravuje ešte ďalšia séria opatrení, ktoré sprísnia skúmanie žiadostí o víza pre ruských občanov aj podmienky pre ich vstup do krajín EÚ.

Ministri zahraničných vecí EÚ minulý týždeň rokovali aj o návrhoch na úplný zákaz vydávania víz Rusom, v tejto otázke však členské štáty nemajú jednotný názor. Za takýto zákaz sú najmä východné a severské členské štáty. Proti sú Nemecko či Francúzsko, podľa ktorých by to bol kontraproduktívny krok brániaci cestovať na Západ napríklad ruským disidentom.

