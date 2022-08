Ukrajina Rusko Online: Moskva sľubuje, že umožní expertom prístup k Záporožskej elektrárni

Zelenskyj vyzval predstaviteľov Ukrajiny, aby verejne nehovorili o vojenských taktikách. Vynášanie takýchto informácií je podľa neho nezodpovedné.

"Vojna rozhodne nie je časom na namyslenosť a hlasné vyhlásenia. Čím menej podrobností o našich obranných plánoch prezradíte, tým lepšie to bude pre ich realizáciu," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom videopríhovore.

video //www.youtube.com/embed/ImSAz54LlFM

Po tohtotýždňovej sérii výbuchov na Kryme, pri ktorých bola vážne poškodená ruská letecká základňa, povedali nemenovaní ukrajinskí predstavitelia pre americké denníky The New York Times a The Washington Post, že za predmetné útoky je zodpovedný Kyjev. Ukrajinská armáda sa však k zodpovednosti za tieto explózie neprihlásila.

Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Malyarová uviedla, že bezpečnostné služby začali vyšetrovanie jedného z prípadov, keď predstavitelia Ukrajiny hovorili o vojenských taktikách s novinármi.

"Takýto únik narúša plány ukrajinských ozbrojených síl, pretože nepriateľ prispôsobuje svoje akcie a používa tieto informácie proti nám," napísala v príspevku na sociálnej sieti facebook. (TASR)