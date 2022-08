Ukrajina Rusko Online: Záporožskú elektráreň opäť ohrozili rakety, Rusko a Ukrajina sa navzájom obviňujú

Americký prezident Biden by na budúci týždeň mohol podpísať novú vojenskú pomoc Ukrajine. Balík v hodnote až jednej miliardy dolárov bude podľa Reuters obsahovať muníciu do ďalekonosných zbraňových systémov HIMARS, až 50 obrnených transportérov M113 a muníciu do protiraketového obranného systému zem-vzduch NASAMS.

Detaily podporného balíka by mohli byť oznámené už v pondelok. Agentúre Reuters to oznámili tri anonymné zdroje oboznámené so situáciou. Konkrétny vojenský materiál aj hodnota balíka sa do budúceho týždňa môžu ešte zmeniť.

Ak by Biden podpísal balík v tejto podobe, celková hodnota americkej pomoci Ukrajine od začiatku invázie by stúpla na 8,8 miliardy dolárov. (ČTK)