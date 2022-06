Ukrajina Rusko Online: Scholz plánuje návštevu Kyjeva s Macronom a Draghim

Nemecký kancelár Olaf Scholz plánuje návštevu Kyjeva spoločne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a talianskym premiérom Mariom Draghim. Podľa informácií Bild am Sonntag by k nej malo dôjsť tento mesiac.

Trojica európskych politikov by sa v Kyjeve mala stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Kedy konkrétne by sa mala táto návšteva uskutočniť, nie je jasné. Podľa informácií Bildu by k nej malo dôjsť ešte pred summitom skupiny G7, ktorý sa bude konať od 26.-28. júna v Bavorsku.

Nemecké noviny v súvislosti s avizovanou návštevou Scholza, Macrona a Draghiho v Kyjeve poznamenávajú, že nie je jasné, či Nemecko, Francúzsko a Taliansko plánujú oznámiť ďalšie dodávky zbraní pre Ukrajinu vzdorujúcu ruskej agresii.

Kancelár Scholz sa predtým vyjadril, že do ukrajinskej metropoly pricestuje len vtedy, keď na to bude mať dobrý dôvod. "Nepridám sa k ľuďom, ktorí idú tam a späť preto, aby sa odfotili. Keď niekam idem, je to vždy kvôli konkrétnym veciam," vyjadril sa šéf nemeckej spolkovej vlády. (TASR)