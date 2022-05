Ukrajina Rusko Online: Rusko kontroluje už väčšinu Severodonecka v Luhanskej oblasti

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby navštívil Ukrajinu pred 30. júnom, keď sa skončí francúzske predsedníctvo v Rade EÚ.

"Bolo by dobré, keby Macron prišiel ešte počas francúzskeho predsedníctva v EÚ, a najlepšie by bolo, keby prišiel s ďalšími dodávkami zbraní pre Ukrajinu," povedal Kuleba. Podľa neho by to bola najvzácnejšia pomoc, ktorú môže Kyjev od Paríža dostať.

Francúzsky prezident zopakoval, že Kyjev navštívi "v správnom čase a za správnych okolností". (TASR)