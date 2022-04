Na summite G20 sa zúčastní Putin, pozvali aj Zelenského

Západ zároveň žiada vylúčenie Ruska z G20.

JAKARTA. Ruský prezident Vladimir Putin sa zúčastní na novembrovom summite skupiny G20, na ktorý bol pozvaný aj jeho náprotivok Volodymyr Zelenskyj. Informoval o tom prezident Indonézie Joko Widodo.

"Pozval som prezidenta Zelenského, aby sa zúčastnil na summite G20," uviedol Widodo počas televízneho vystúpenia. Potvrdil tým slová ukrajinského prezidenta, ktorý pozvánku avizoval už skôr počas tohto týždňa.

Vyhlásenie prezidenta Indonézie naznačuje, že sa podarilo dosiahnuť kompromis o účasti Ruska. Západ v tejto súvislosti vyvíjal tlak na Jakartu, aby neumožnila ruskej delegácii zúčastniť sa na summite pre agresiu Moskvy na Ukrajine.

Stretnutie lídrov najväčších ekonomík sveta je naplánované na 15. – 16. novembra na ostrove Bali.

Ruský minister financií Anton Siluanov sa v priebehu tohto mesiaca zúčastnil na stretnutí ministrov financií skupiny G20 vo Washingtone, a to napriek protestom Západu. Po začiatku jeho vystúpenia odišla zo zasadnutia americká ministerka financií Janet Yellenová aj jej rezortní kolegovia zo západných krajín. Tie žiadajú vylúčenie Ruska z G20, avšak takýto krok by museli schváliť aj ostatní členovia, pričom Brazília a Čína to odmietajú.

Vojna na Ukrajine