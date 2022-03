Kyjev volá celý svet. Ukrajinská kapela prerobila hit The Clash

Muzikanti dúfajú, že sa im podarí vyzbierať peniaze na operácie Hnutia odporu za slobodnú Ukrajinu.

KYJEV. Ukrajinská punkrocková skupina Beton prepísala text slávneho hitu z roku 1979 "London Calling" anglickej kapely The Clash, aby poukázala na udalosti na Ukrajine a vyzbierala peniaze na pomoc hnutiu odporu. Pieseň premenovala na Kyiv Calling.

V nedeľu o tom informovali portál britskej stanice BBC a tlačová agentúra Reuters.

"Kyjev volá celý svet... Nebuďte nestranní, chlapci a dievčatá," spievajú traja členovia skupiny Beton v novej verzii hitu. Pieseň sprevádza video skupiny so zábermi na škody spôsobené vojnou na Ukrajine.

Traja členovia charakterizujú svoju hudbu ako hardcore punk. Kapelu tvorí architekt, ortopéd a podnikateľ.

Muzikanti uviedli, že skladbu nahrali v štúdiu v meste Ľvov na západe Ukrajiny a že členovia skupiny The Clash ich zámer podporujú.

Trojica dúfa, že vyzbiera peniaze na nevojenské operácie Hnutia odporu za slobodnú Ukrajinu (FURM), ako informoval hovorca hnutia.

"Mnohí ukrajinskí hudobníci sú teraz na bojiskách alebo v územnej obrane. Teraz vymenili gitary za zbrane," povedal vedúci spevák kapely Andrij Žolob. "Dúfame, že táto pieseň ukáže ducha Ukrajincov a náš vzdor proti ruskej agresii," dodal.

The Clash bola jednou z najúspešnejších kapiel, ktorá sa objavila na britskej punkovej scéne koncom 70. rokov 20. storočia a mala niekoľko hitov, ako "Should I Stay or Should I Go" a "Rock the Casbah".

