Spievajúce dievčatko z kyjevského krytu sa už nachádza v Poľsku

Sedemročná Amelia zaujala aj pôvodnú speváčku skladby z rozprávky Frozen.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/IFWMHfkTtCk

VARŠAVA. Sedemročné ukrajinské dievčatko Amelia, ktoré nafilmovali, ako v protileteckom kryte v Kyjeve spieva pesničku z filmu Ľadové kráľovstvo (Frozen) americkej spoločnosti Disney, je už v bezpečí v Poľsku, informoval portál britskej stanice BBC.

Článok pokračuje pod video reklamou

Video z minulého týždňa s Ameliou, spievajúcou pesničku Let It Go v preplnenom kryte v Kyjeve, videli milióny ľudí po celom svete vrátane Slovenska a zaujalo aj pôvodnú speváčku skladby, Američanku Idinu Menzelovú.

Amelia je v Poľsku so svojou starou mamou, dodala BBC.

Vojna na Ukrajine