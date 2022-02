Súd potvrdil, že Maďarsko môže prísť o peniaze. Čo na to hovoria odborníci?

Hodnotia Klus, Stach, Ehl či Štefanec.

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Súdny dvor EÚ pred týždňom vyniesol verdikt, na ktorý niektoré členské štáty aj europoslanci čakali takmer rok.

Zamietol žalobu Poľska a Maďarska proti mechanizmu, ktorý dovoľuje Európskej únii siahnuť na vyplácanie eurofondov, ak sú v členskom štáte porušované princípy právneho štátu.

Aj keď pre Európsky parlament ide o víťazstvo v dlhoročnom spore, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová je aj po verdikte s ďalšími krokmi opatrná. Vlády Viktora Orbána a Mateusza Morawieckeho naďalej tvrdia, že EÚ týmto krokom prekračuje svoje právomoci.

Denník SME zostavil tím odborníkov z európskej a domácej politiky a nezávislých analytikov, ktorým pravidelne kladie otázky na európske témy.

Predošlý diel ankety môžete nájsť na tomto odkaze.

Odborníci tentoraz odpovedali na otázku:

Súdny dvor Európskej únie v stredu zamietol žalobu Poľska a Maďarska proti mechanizmu, ktorý dovoľuje zastaviť vyplácanie eurofondov, ak krajiny porušujú pravidlá právneho štátu. Aký dosah tohto verdiktu očakávate?

Marcin Zaborowski

analytik Globsec Policy Institute

Rozhodnutie znamená, že Poľsko a Maďarsko budú pravdepodobne vylúčené z programu obnovy Európskej únie a tiež z programov, ktoré mali byť financované z rozpočtu Európskej únie.

Pre Poľsko to napríklad znamená stratu 54 miliárd eur (polovicu v grantoch, polovicu v lacných úveroch) len z plánu obnovy. Z rozpočtu Európskej únie bolo pre Poľsko vyhradených 170 miliárd eur, ktoré sa mali preinvestovať do roku 2028. Niektoré z týchto peňazí môžu byť stratené, alebo pozastavené ich preplatenie.

Aby som tomuto trestu Poľsko a Maďarsko vyhli, mali by zmeniť opatrenia, ktoré podkopávajú nezávislosť súdnictva.

Monika Beňová

europoslankyňa Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente/Smer-SD

Monika Beňová. (zdroj: SME - Marko Erd )

Európska komisia týmto rozhodnutím získala uistenie, že mechanizmus právneho štátu nie je v rozpore s platnými európskymi zmluvami. Podľa mňa by ho však mala využívať veľmi obozretne, keďže je v prípade udelenia akýchkoľvek sankcií potrebné získať súhlas kvalifikovanej väčšiny členských štátov.

Stále tiež platí, že v prípade jeho uplatňovania potrebujeme nájsť spôsob, aby tento mechanizmus v čo najmenšej miere zasahoval do života občanov konkrétnej krajiny. Nesmie tak postihovať ľudí, ale musí byť schopný sa zamerať predovšetkým na politickú reprezentáciu, ktorá svojim konaním porušenie európskych hodnôt spôsobila.

Peter Stach

nezávislý konzultant a autor podcastu Modra vlna

Ide o dôležité rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, pretože potvrdilo kľúčový princíp európskej integrácie: bez dodržiavania európskych hodnôt nie je možná praktická solidarita medzi členskými štátmi.

Pre ďalšie posilňovanie tohto pravidla bude dôležité, aby sa Komisia pri pravidelnom monitorovaní stavu právneho štátu v členských štátoch Únie zamerala na tie nedostatky, ktoré priamo ohrozujú finančné záujmy Únie.

Miriam Lexmann

europoslankyňa za Európsku ľudovú stranu/KDH

Súdny dvor vo svojom rozhodnutí jasne stanovil, že mechanizmus podmienenosti nemá za úlohu trestať členské štáty za porušenie princípov právneho štátu, ale má slúžiť na ochranu prostriedkov daňových poplatníkov pred ohrozením v dôsledku takéhoto porušovania – napríklad pred korupciou.

Pre Komisiu by to malo teraz v praxi znamenať, že pred každým rozhodnutím o pozastavení poskytovania eurofondov v dôsledku aplikácie mechanizmu podmienenosti bude musieť dokázať úzke prepojenie a priamy vplyv medzi situáciou v členskom štáte, ktorú považuje za porušenie princípov právneho štátu, a rizikom zneužitia finančných prostriedkov EÚ.



Zároveň si musíme uvedomiť, že tým, že Súdny dvor neposkytol jasnú definíciu „právneho štátu“ a výklad ponechal jednak na zásady a hodnoty ukotvené v právnych poriadkoch jednotlivých členských štátov, ako aj vlastnú judikatúru – čo podľa mňa môže viesť k rozdielnej interpretácii – vystavil použitie tohto mechanizmu spochybneniu v praxi. Obávam sa, že toto nejednoznačné rozhodnutie otvára tiež priestor na posun interpretácie pojmu právny štát.

Miroslava Pisklová

analytička Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Došlo tým k miernemu posunu v dlhoročnom spore EÚ s Maďarskom a Poľskom týkajúcom sa porušovania zásad právneho štátu a spoločných európskych hodnôt. Okrem už prebiehajúceho konania na základe článku 7 Zmluvy o EÚ je teraz na stole ďalšia legitímna možnosť, ako sa môže Komisia s takýmito prípadmi vyrovnať.

Ako sa dalo očakávať, predstavitelia Poľska a Maďarska sa voči rozhodnutiu Súdneho dvora ohradili, označujúc mechanizmus podmienenosti za vydieranie a celý proces za politické rozhodnutie či útok na suverenitu krajiny.

Rozhodnutie dvora však privítala Ursula von der Leyen, ktorá sa v nadchádzajúcich týždňoch chystá prispôsobiť ďalší postup Európskej komisie týkajúci sa využitia tohto mechanizmu v praxi.

Okrem už realizovaného obmedzenia poskytnutia mimoriadneho príspevku z fondu obnovy tak teraz Komisia môže v Poľsku aj v Maďarsku zablokovať aj miliardy eur zo štandardných štrukturálnych fondov EÚ. Obe krajiny pritom patria k jedným z najväčších prijímateľov eurofondov.

Napriek dostupnosti tohto mechanizmu už v priebehu roka 2021 a výzve od Európskeho parlamentu na jeho uplatnenie Komisia čakala práve na spomínané rozhodnutie Súdneho dvora.

Momentálne jej teda už nič nebráni mechanizmus prvýkrát aj použiť. Zamedziť by tomu ešte mohlo, ak by Poľsko a Maďarsko urýchlene preukázali ochotu seriózne adresovať výhrady Komisie a robiť ústupky v sporných oblastiach.

Európska komisia sa pravdepodobne pokúsi mechanizmus implementovať v dohľadnom čase, a to aj preto, že ide o niekoľkomesačný proces. Jeho uplatnenie zároveň môže napomôcť riešenie celej situácie. Je možné vyvíjať postupný tlak, lebo EÚ vie pozastaviť platby iba z niektorých programov.

Ak však nepríde k náprave, môže prísť aj k pozastaveniu platieb zo všetkých programov. Zároveň budú môcť postihnuté krajiny do dvoch rokov získať pozastavené platby späť, čo tiež môže byť dobrou motiváciou.

K pozastaveniu fondov by mohlo dôjsť už na jar 2022, no v prípade Maďarska môžeme predpokladať, že sa tak nestane pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v krajine budú konať už v apríli.

Peter Kmec

poslanec NR SR, člen Hlas-SD, bývalý veľvyslanec v USA

Pre funkčnosť Európskej únie je životne dôležité, aby všetky členské štáty dôsledne dodržiavali spoločne dohodnuté pravidlá, vrátane rešpektovania rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.

Po jeho rozhodnutí sú teraz na ťahu Poľsko a Maďarsko, aby uviedli svoju domácu legislatívu v oblasti právneho štátu do súladu s právom Európskej únie tak, aby bolo možné obom krajinám vyplácať eurofondy.

Martin Klus

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR

Pevne verím, že rozsudok Súdneho dvora EÚ nebude mať vážny dosah ani na čerpanie eurofondov v Poľsku, ani na vzťahy Varšavy s Bruselom. Živá občianska a politická diskusia, akú tento verdikt vyvolal v Poľsku, sa dala očakávať a je podľa mňa prirodzenou súčasťou demokratickej spoločnosti.

Som tiež presvedčený, že Poľsko je, a to aj vzhľadom na prieskumy verejnej mienky občanov, podobne ako Slovensko naďalej jasne proeurópske a poľskí lídri, naši blízki partneri a priatelia, si plne uvedomujú nielen význam práv, ale aj povinností, ktoré vyplývajú z členstva krajiny v EÚ.

Nezabúdajme tiež na to, že Poľsko podaním žaloby na Súdny dvor EÚ v podstate využilo možnosť, ktorá mu bola poskytnutá so súhlasom ostatných členských štátov Únie. Zároveň sa vopred zaviazalo budúce rozhodnutie akceptovať.

Nehovoriac o tom, že možnosť „podať žalobu“ bola dôležitým prvkom kompromisu, vďaka ktorému sa podarilo schváliť viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021-2027. Bez neho by v EÚ nastalo „rozpočtové provizórium“, ktoré by určite nebolo dobrou správou ani pre Slovensko.

Preto teraz pevne verím, že akékoľvek otvorené otázky medzi poľskou vládou a inštitúciami EÚ, a to nielen v oblasti právneho štátu, sa podarí čím skôr vyriešiť. Kľúčovým nástrojom v tomto smere je dialóg.

Ako jeden z predstaviteľov vládnej koalície, ktorá si dala za hlavný cieľ v programe pre občanov práve nebojácne potieranie korupcie a posilňovanie hodnôt právneho štátu, by som taktiež rád zdôraznil, že výdavky zo „spoločných európskych peňazí“, teda hospodárenie s verejnými finančnými zdrojmi tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, musí podliehať verejnej kontrole.

Tá musí prebiehať v súlade s dohodnutými pravidlami. Zmyslom týchto „mantinelov“ je garantovať, aby boli tieto prostriedky boli vynakladané účelne, transparentne a spôsobom, ktorý nebude ohrozovať spoločné záujmy a ktorý nebude slúžiť svojvôli.

Verdikt o súlade mechanizmu s právom EÚ preto nepochybne vnímame ako potvrdenie správnosti pozície Slovenska, ktorú sme prezentovali hlasovaním za prijatie tohto nariadenia. Ide predsa o silný nástroj postavený na objektívnych kritériách, ktorý nepochybne prispeje k posilneniu princípov právneho štátu v EÚ. A to je v prospech všetkých európskych občanov, u nás aj v Poľsku.

Tomáš Valášek

poslanec NR SR za Progresívne Slovensko, bývalý šéf Carnegie Europe

Európska komisia zjavne na seba ešte nechá chvíľu čakať. Nemá pripravené usmernenie úradníkom, ako s novým nástrojom naložiť. Samotný mechanizmus hovorí, že EK vie stopnúť peniaze iba v prípade zneužitia eurofondov, ale ponecháva možnosť Komisii konať aj keby sa napríklad objavili dôkazy o zneužívaní súdnej moci všeobecne (lebo bez objektívnych súdov sa nedá efektívne trestať eurofondová korupcia).

Kde presne tá hranica pre zákrok Komisie leží (stačí všeobecné spolitizovanie súdov?) nie je teda úplne jasné. Predsedníčka Ursula von der Leyen si teda bude dávať pozor, aby jej hneď prvý pokus o použitie nového mechanizmu nestroskotal na súdoch.

Je tu tiež politická dimenzia - najvypuklejším prípadom zjavného zneužívania eurofondov je Maďarsko, kde sa však konajú 3. apríla voľby a po vyše dekády vlády Viktora Orbána sa spojenej opozícii rysuje síce vzdialená, ale predsa len šanca na víťazstvo. Premiér Orbán už teraz rámcuje voľby ako odboj proti "Bruselu" a Komisia mu nebude chcieť prihrávať na smeče.

Pozitíva rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru sú dve: Komisia mala doteraz k dispozícii de facto iba možnosť oddialiť porušiteľom vyplácanie peňazí s Fondu obnovy EÚ, čo aj urobila, je tu však na potenciálne tenkom právnom ľade.

Po verdikte Európskeho súdneho dvoru však už explicitne platí, že rozdeľovanie európskych zdrojov bude podmienené dodržiavaním (úzko definovaných) princípov právneho štátu a Komisia sa tak v prípade opatrení proti porušiteľom ocitá v oveľa silnejšej pozícii.

A tú potrebuje. Lebo ak sa raz v Európskej únii ujme, že krajiny vedia zneužívať súdnu moc na politické ciele, členské krajiny prestanú dôverovať verdiktom národných súdov v iných krajinách. To by bolo zlé pre prosperitu, lebo investori nebudú dávať peniaze do krajín, kde si nie sú istí právnou ochranou.

Je teda aj v našom záujme, ako otvorená a so zvyškom EÚ silne hospodársky prepojená krajina, aby Komisia vedela zvrátiť trend k spolitizovaniu súdnictva.

Martin Ehl

analytik denníka Hospodářske noviny

Zatiaľ si myslím, že vplyv tohto verdiktu nebude veľký. Európska komisia bude s reakciou váhať pre maďarské parlamentné voľby a pre to, že Poľsko vyslalo niekoľko zmierovacích signálov, ako bol návrh prezidenta Andrzeja Dudu na zmenu zákona o disciplinárnej komore najvyššieho súdu.

V dlhodobejšej perspektíve to však môže umožniť zvýšiť tlak na dodržiavanie pravidiel právneho štátu v EÚ, ak však bude politická vôľa takýto tlak zvyšovať.

Ivan Štefanec

europoslanec za Európsku ľudovú stranu/KDH

Podotýkam, že súd zamietol žalobu Poľska a Maďarska v plnom rozsahu. Európska únia má povinnosť ochraňovať peniaze európskych daňových poplatníkov pred krádežou a zneužitím.

Len v roku 2020 boli odhalené podvody v zneužívaní európskych zdrojov vo výške 371 miliónov eur. Netušíme, koľko ďalších desiatok, či stoviek miliónov eur zostalo neodhalených.

S eurofondovými podvodmi máme bohužiaľ aj vlastné bohaté slovenské skúsenosti, napríklad pri agrodotáciách. Závažné korupčné problémy v platbách poľnohospodárom vidíme však hlavne v Maďarsku, ktoré má celkovo nedostatočné pravidlá verejného obstarávania.

V Poľsku okrem nedostatočného vyšetrovania stretov záujmu vnímame aj samotné ohrozenie celej justície, napríklad pri rizikách politicky motivovaných rozhodnutí disciplinárneho trestania sudcov a prokurátorov. Čerešničkou na torte je dokonca odmietanie nadradenosti práva EÚ nad poľskými zákonmi.

Ako môžeme chrániť európske financie, ak krajina odmieta právo európskych inštitúcií na ich kontrolu, či európsky systém ich riadenia?

Poľsko s Maďarskom pri tom patria k najväčším čistým prijímateľom európskych zdrojov. Dnes už vieme, že nestačí len odhaľovať korupciu, ale potrebujeme jej aj predchádzať. Ak je krajina neschopná zabraňovať vzniku podvodov alebo nedokáže zabezpečovať spravodlivé vyšetrovanie, nemôžeme jej zveriť najväčší podiel peňazí čistých prijímateľov v Európe.

Očakávam, že súčasné vlády obidvoch štátov, ktorých sa tento problém týka, sa budú snažiť odviesť pozornosť od nedostatkov s vymáhaním spravodlivosti na témy súvisiace s kultúrno-etickými otázkami. Ja sám som zástancom subsidiarity, špeciálne v kultúrno-etických otázkach.

EÚ však môže fungovať iba ak všetci jej členovia budú rovnako dodržiavať princípy právneho štátu. Odsudzujem ich porušovanie a vždy budem stáť na strane práva. Predpokladám teda, že Európska komisia bude požadovať okamžité zlepšenie situácie v Poľsku aj Maďarsku.

Aj po uplatnení mechanizmu je Európska komisia povinná dať poslednú šancu, kde má členský štát navrhnúť riešenie. Aj potom je možné odďaľovať pozastavenie platieb ďalšie mesiace. Nakoniec rozhodnú až najvyšší zástupcovia členských štátov v Rade EÚ.

Aj to neznamená automaticky pozastavenie všetkých platieb, bude to závisieť od rozsahu a rizika. Krajina, ktorá do dvoch rokov vyrieši problémy, môže platby dostať späť.