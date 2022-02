Konflikt na Ukrajine: Schôdzka Bidena s Putinom nie je momentálne v pláne (minúta po minúte)

Blinken zrušil schôdzku s Lavrovom.

Sledujte najnovšie správy o konflikte na Ukrajine minútu po minúte:

7:59 Ukrajinské úrady za posledný deň zaznamenali 96 prípadov ostreľovania svojho územia zo strany separatistických regiónov. Zomrel pritom jeden ukrajinský vojak a ďalších šesť ich bolo zranených, uviedol server RBK Ukrajina s odvolaním sa na armádu.

Porušovanie prímeria hlásia aj zástupcovia povstaleckých republík.

7:50 Putinov ďalší krok príde čoskoro, hovorí politológ a bývalý riaditeľ Nadácie Heinricha Bölla v Kyjeve Sergej Sumlennyj. Je možné, že práve dodávky zbraní na Ukrajinu zabránili veľkej invázii, povedal v rozhovore pre SME >>>

7:20 Putinove reči trhy nebavia. Konflikt na východe Ukrajiny je začiatkom ďalšej globálnej drámy, ktorú budú sprevádzať sankcie, vyhrážky a politické napätie.

Trhy neznášajú neistotu, pretože ju nevedia namodelovať do scenárov. Akciové trhy preto zažívajú v posledných týždňoch plazivé prepady, v ktorých depresívne dni na burzách striedajú záblesky lepších časov.

6:50 Konflikt na východe Ukrajiny môže na Slovensku nepriamo zasiahnuť aj ľudí, ktorí žijú pri hraniciach s Ukrajinou alebo cestujú na Ukrajinu a do Ruska. Ak by sa konflikt ďalej vyostril, môžu stúpať aj ceny benzínu a na Slovensko môžu z Ukrajiny začať prúdiť utečenci. V takom prípade sa situácia dotkne každého obyvateľa Slovenska.

Pripravili sme otázky a odpovede o problémoch, ktoré môžu zasiahnuť ľudí na Slovensku >>>

6:33 Za "dôvtipné" a "geniálne" označil exprezident Trump kroky šéfa Kremľa voči Ukrajine.

Trump v diskusnej relácii "Clay Travis and Buck Sexton Show" povedal, že Putinovo uznanie nezávislosti separatistických republík na východe Ukrajiny bol šikovný ťah. "Putin vyhlási veľkú časť Ukrajiny za nezávislú. To je úžasné... A ja hovorím: Aké to je šikovné? A on tam príde a bude robiť mierotvorcu," doplnil Trump.

6:25 Austrálsky premiér Scott Morrison oznámil zavedenie sankcií voči ôsmim najvyššie postaveným bezpečnostným poradcom Putina po, ako poznamenal, "neoprávnenej, nevyprovokovanej, neprijateľnej" ruskej invázii na Ukrajinu.

Osem členov ruskej Bezpečnostnej rady bude čeliť sankciám vrátane zákazu cestovania a Austrália sa zameria aj na ruské banky spojené s armádou.

"Správajú sa ako zločinci a násilníci," povedal Morrison a predpovedal, že k rozsiahlej invázii pravdepodobne dôjde "v najbližších 24 hodinách".

6:20 Utorňajšie Bidenovo vyhlásenie o prerozdelení jednotiek v Európe zahŕňa vyslanie 800 vojakov pechoty do pobaltského regiónu a až osem stíhacích lietadiel typu F-35 na niekoľko operačných miest pozdĺž východného krídla NATO, uviedol predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity.

6:18 Fínsko plánuje vykonať dodatočnú bezpečnostnú analýzu projektu výstavby jadrovej elektrárne Hanhikivi-1, na ktorom sa podieľa ruská štátna spoločnosť Rosatom.

Fínske ministerstvo obrany požaduje rozsiahlu previerku geopolitických rizík. Minister hospodárskeho rozvoja Mika Lintilja pripustil, že uznanie samozvaných republík Ruskom podľa neho ovplyvní hodnotiace kritériá. Ministerstvá zatiaľ ešte len diskutujú o presnej forme overovania.

Fínsky prevádzkovateľ Fennovoima zároveň naďalej tvrdí, že projekt napreduje a akcionári majú o výstavbu záujem.

6:14 Generálny tajomník OSN António Guterres odsúdil Rusko za eskaláciu ukrajinského konfliktu a vyzval na dodržiavanie medzinárodného práva.

"Keď jednotky jednej krajiny vstúpia na územie inej krajiny bez jej súhlasu, nie sú nestrannými mierovými silami, nie sú vôbec mierovými silami," povedal Guterres. Podľa jeho slov je vysvetlenie Moskvy, čo sa týka vojenskej podpory separatistických republík na východe Ukrajiny, "zvrátením chápania udržiavania mieru".

6:10 Sankcie na Rusko uvalilo aj Japonsko. "Rozhodli sme sa prijať nasledovné sankčné opatrenia. Po prvé, ide o zákaz vydávania víz predstaviteľom dvoch takzvaných republík, ako aj zmrazenie ich majetku. Po druhé, ukladáme zákaz vývozu do týchto dvoch republík a dovoz z nich," uviedol premiér Fumio Kišida s tým, že sankcie voči Rusku sa týkajú aj ruského suverénneho dlhu a zakazujú vydávanie nových súvisiacich dlhopisov v Japonsku.

6:05 Schôdzka Bidena so šéfom Kremľa Putinom nie je momentálne v pláne, uviedla hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiov.

Nevylúčila však, že sa stretnutie v budúcnosti uskutoční, ale povedala, že Biden sa s Putinom nestretne dovtedy, kým Rusko nedeeskaluje situáciu na Ukrajine stiahnutím svojich jednotiek.

Aj americký šéf diplomacie Blinken oznámil, že zrušil schôdzku so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, ktorá sa mala konať vo štvrtok v Ženeve. samozvaných republík na východe Ukrajiny.

6:00 Americký prezident sa v utorok stretol s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom.

Biden ubezpečil Kulebu, že USA "budú pokračovať v poskytovaní pomoci v oblasti bezpečnosti a makroekonomickej podpory Ukrajine", pričom zopakoval pripravenosť Washingtonu "rýchlo a rozhodne reagovať na akúkoľvek ďalšiu ruskú agresiu proti Ukrajine".

Kuleba okrem toho na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom ocenil americké sankcie voči Rusku. "Sú veľmi špecifické. Sú bolestivé," citovala ho agentúra DPA.

Kuleba taktiež uviedol, "že neexistuje nič také ako menšia, stredná alebo veľká invázia. Invázia je invázia".

Blinken povedal, že Putinovým plánom bolo "po celý čas" napadnúť Ukrajinu.

0:15 Kanada posiela stovky ďalších vojakov do východnej Európy a uvaľuje nové sankcie na Rusko v reakcii na nasadenie ruských síl na Ukrajine.

Premiér Trudeau uviedol, že do Lotyšska a okolitého regiónu posiela ďalších 460 príslušníkov kanadských ozbrojených síl, aby posilnili NATO.

Kroky Ruska proti Ukrajine sú podľa neho "ďalšou inváziou do suverénneho štátu, čo je úplne neprijateľné".

Trudeau poznamenal, že Kanada po boku svojich spojencov podniká množstvo krokov s cieľom Rusko finančne izolovať.