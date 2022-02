Konflikt na Ukrajine: Naše hranice zostávajú nezmenené, odkazuje Putinovi Ukrajina (minúta po minúte)

Zelenskyj požiadal v prejave Západ o jasnú podporu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sledujte najnovšie správy o konflikte na Ukrajine minútu po minúte:

6:30 Kroky Ruska odsúdila väčšina členov Bezpečnostnej rady OSN. K USA sa pridali západné krajiny ako Francúzsko, Nórsko či Írsko.

Naopak, Čína, ktorá je pokladaná za politického spojenca Ruska, vyzvala na zdržanlivosť. "Všetky zúčastnené strany musia zachovať zdržanlivosť a vyvarovať sa všetkého, čo by mohlo zvýšiť napätie," povedal čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün.

"Veríme, že všetky krajiny by mali riešiť medzinárodné spory mierovými prostriedkami v súlade s cieľmi a zásadami Charty OSN," dodal.

Tajomníčka pre politické záležitosti OSN Rosemary DiCarlová však odkázala, že Putinovo nariadenie "mierovej misie" v povstaleckých republikách je porušením Charty OSN. "Nasledujúce hodiny a dni budú kľúčové. Riziko veľkého konfliktu je reálne a je potrebné mu za každú cenu zabrániť," vyhlásila.

5:55 Ruský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia na mimoriadnom zasadnutí bezpečnostnej rady vyhlásil, že Moskva je stále "otvorená diplomacii", ale zdôraznil nutnosť brániť separatistické oblasti na východe Ukrajiny pred "ukrajinskou agresiou".

Ukrajinský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia. (zdroj: TASR/AP)

"Sme stále otvorení diplomacii, diplomatickému riešeniu," povedal na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. "Nedovolíme však nové krviprelievanie v Donbase," dodal a pohrozil Kyjevu, že ak tam podnikne vojenské akcie, bude znášať ďalšie následky. Kyjev však už predtým vyhlásil, že sa nenechá k žiadnym vojenským zásahom vyprovokovať.

Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Sergij Kyslycja na zasadnutí Moskve odkázal, že hranice Ukrajiny zostávajú "nezmenené" aj napriek najnovším krokom Ruska. "Medzinárodne uznané hranice Ukrajiny sú a zostanú nezmenené, bez ohľadu na vyhlásenia a kroky Ruskej federácie," povedal Kyslycja.

4:25 V noci o tretej hodine nášho času sa začalo mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN.

"Máme dočinenia s veľmi, veľmi dramatickou situáciou," povedal novinárom pred vstupom do rokovacej sály francúzsky veľvyslanec pri OSN Nicolas de Riviere. Francúzsko patrilo k malému počtu štátov, ktoré na žiadosť Ukrajiny zvolali toto mimoriadne zasadnutie rady.

Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová Greenfieldová v prejave na zasadnutí rady skritizovala ruského prezidenta Putina za tvrdenie, že vojaci, ktorých vyslal do separatistických ukrajinských oblastí, budú fungovať ako mierové sily. "On ich nazýva mierové sily. To je nezmysel. Vieme, aké sú to v skutočnosti sily," uviedla Thomasová Greenfieldová.

02:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal vo svojom nočnom prejave Západ o "jasnú podporu".

“ Od našich partnerov očakávame jasné a účinné kroky podpory. „ Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezident

Ukrajinský prezident v prejave obyvateľom povedal, že Ukrajina sa "nebojí ničoho a nikoho". Krok Kremľa označil za "porušenie suverenity a územnej celistvosti" bývalej sovietskej republiky.

"Od našich partnerov očakávame jasné a účinné kroky podpory," vyhlásil Zelenskyj v prejave, vysielanom v televízii.

01:30 Podľa zdrojov agentúry Reuters sa na okraji Donecka ešte v noci objavilo nezvyčajné množstvo vojenských vozidiel vrátane tankov.

Na tankoch nebolo viditeľné označenie, reportéri Reutersu však dodávajú, že v predchádzajúcich dňoch v uliciach Donecku žiadne tanky nevideli. Stále ale nie je potvrdené, že by sa na Donbas masovo presúvali ruské vojská.

00:00 Ruský prezident Putin nariadil v pondelok večer vstup ruskej armády na ukrajinské územie v oblasti separatistických oblastí v Donecku a Luhansku pod zámienkou mierovej operácie.

Vyplýva to z dekrétu, ktorým Rusko uznalo samozvanú Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku za nezávislé štáty.

Zatiaľ nie je jasné, či a kedy vojaci vstúpia na územie Ukrajiny, píšu svetové agentúry. Ani to, či zostanú len na území kontrolovanom separatistickými republikami.

Nie je tak stále jasné, či sa začala dlho obávaná ruská totálna invázia na Ukrajinu, píšu New York Times.