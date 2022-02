Väčšina krajín OSN odsúdila kroky Ruska, Čína vyzvala na zdržanlivosť

Moskva je vraj stále otvorená diplomacii.

NEW YORK. Bezpečná rada OSN začala v utorok nadránom mimoriadne zasadnutie o prehlbujúcej sa ukrajinskej kríze spôsobenej tým, že Rusko uznalo dve separatistické oblasti na východe Ukrajiny za nezávislé štáty a prezident Vladimir Putin nariadil vyslanie vojakov na tieto územia, aby "udržiavali mier".

Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Mimoriadne zasadnutie rady bolo na žiadosť Ukrajiny zvolané po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin nariadil vyslanie ruských vojakov do separatistických oblastí na východe Ukrajiny.

Tento jeho krok odsúdili na zasadnutí Spojené štáty a ich spojenci.

Rusko, ktoré v súčasnosti predsedá Bezpečnostnej rade OSN, chcelo, aby sa zasadnutie konalo za zatvorenými dverami, ale Spojené štáty trvali na tom, aby bolo verejné.

Ukrajina sa nechce nechať vyprovokovať

Ruský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v utorok nadránom na mimoriadnom zasadnutí bezpečnostnej rady vyhlásil, že Moskva je stále "otvorená diplomacii", ale zdôraznil nutnosť brániť separatistické oblasti na východe Ukrajiny pred "ukrajinskou agresiou".

"Sme stále otvorení diplomacii, diplomatickému riešeniu," povedal na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN.

"Nedovolíme však nové krviprelievanie v Donbase," dodal a pohrozil Kyjevu, že ak tam podnikne vojenské akcie, bude znášať ďalšie následky.

“ Medzinárodne uznané hranice Ukrajiny sú a zostanú nezmenené, bez ohľadu na vyhlásenia a kroky Ruskej federácie. „ Sergij Kyslycja, ukrajinský veľvyslanec pri OSN

Kyjev však už predtým vyhlásil, že sa nenechá k žiadnym vojenským zásahom vyprovokovať.

Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Sergij Kyslycja na zasadnutí uviedol, že hranice Ukrajiny zostávajú "nezmenené" aj napriek najnovším krokom Ruska.

"Medzinárodne uznané hranice Ukrajiny sú a zostanú nezmenené, bez ohľadu na vyhlásenia a kroky Ruskej federácie," povedal Kyslycja po tom, čo Putin uznal Doneckú a Luhanskú oblasť za nezávislé štáty.

Mierové sily sú podľa USA nezmysel

"Máme dočinenia s veľmi, veľmi dramatickou situáciou," povedal novinárom pred vstupom do rokovacej sály francúzsky veľvyslanec pri OSN Nicolas de Riviere.

Francúzsko patrilo k malému počtu štátov, ktoré na žiadosť Ukrajiny zvolali toto mimoriadne zasadnutie rady.

Nemecká veľvyslankyňa pri OSN Antje Leendertseová vo vystúpení povedala, že Rusko odhalilo svoje skutočné úmysly, keď nariadilo vyslanie "mierových síl" na východ Ukrajiny, ako ich Moskva nazýva.

"Rusko opakovane tvrdilo, že sa nepodieľa na ukrajinskom konflikte. Dnes zložilo masku a ukázalo, že vždy sa podieľalo," uviedla Leendertseová.

"Rusko porušuje medzinárodné právo a my s našimi spojencami a partnermi podnikneme rázne a primerané opatrenia, ktoré budú mať vážne ekonomické, politické a geostrategické následky," doplnila.

Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová Greenfieldová v prejave na zasadnutí rady skritizovala ruského prezidenta Putina za tvrdenie, že vojaci, ktorých vyslal do separatistických ukrajinských oblastí, budú fungovať ako mierové sily.

"On ich nazýva mierové sily. To je nezmysel. Vieme, aké sú to v skutočnosti sily," uviedla Thomasová Greenfieldová.

Putinov príkaz vyslať vojakov do Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny sa vo všeobecnosti vníma ako krok smerujúci k invázii, na ktorú využije masy vojakov už zhromaždených pri hraniciach Ukrajiny.

Thomasová Greenfieldová povedala, že Putinov prejav bol "sériou zúrivých klamstiev", ktoré mali "vytvoriť zámienku pre vojnu".

Čína žiada diplomatické riešenia

Čína, ktorá je považovaná za politického spojenca Ruska, na zasadnutí rady vyzvala "všetky strany" na zdržanlivosť a žiadala, aby nevyostrovali ukrajinskú krízu, ale vyriešili ju diplomaticky.

"Všetky zúčastnené strany musia zachovať zdržanlivosť a vyvarovať sa všetkého, čo by mohlo zvýšiť napätie," povedal čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün.

"Veríme, že všetky krajiny by mali riešiť medzinárodné spory mierovými prostriedkami v súlade s cieľmi a zásadami Charty OSN," dodal.