Dobré ráno: Bude vojna? Prečo sa Rusi chystajú na Ukrajinu

Aká nebezpečná je situácia u nášho suseda?

NATO posilňuje svoju vojenskú prítomnosť vo východných krajinách a uvádza do pohotovosti svoje bojové jednotky.

Spojené štáty sťahujú z Ukrajiny rodiny diplomatov a neodporúčajú k nášmu susedovi cestovať. Rusko tvrdí, že žiadnu inváziu neplánuje, no vyzerá to, že všetci už len čakajú, kedy vypukne konflikt.



Pandémia ešte neskončila a my sa nachádza zrejme v najnapätejšom okamihu od konca studenej vojny. Prečo, čo sa môže stať a bude vojna?

Tomáš Prokopčák sa pýta Matúša Halása, výskumníka Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe.

Zdroj zvukov: TV Markíza

Krátky prehľad správ

Slovensko už má spracované obranné plány, ktoré sú priamo naviazané na bezpečnostnú situáciu na Ukrajine. Povedal to včera minister obrany Jaroslav Naď. Potvrdil tiež, že dnes má zasadať bezpečnostná rada štátu, keďže situácia na hraniciach je najhoršia od druhej svetovej vojny. Ministerstvo zahraničia zatiaľ ale zdôrazňuje, že prioritou je odvrátiť konflikt, slovenských diplomatov z Ukrajiny zatiaľ nesťahuje.

Začal sa súd s policajtom, ktorý prepojil exministra Žigu s Bödörom. Bývalý vyšetrovateľ NAKA Marian Kučerka je obvinený v kauzách Očistec a Judáš. Mal prijať od Bödöra úplatok za to, že pomôže príbuznému exministra hospodárstva Petra Žigu. Ďalší úplatok sa mal týkať vyšetrovania podozrivých obchodníkov s palivami. Kučerka na súde odmietol dohodu o vine a treste.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry žiada väzbu pre Mariána Magáta. Obvinili ho zo spáchania 37 skutkov extrémizmu. Magát je obvinený zo založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, výroby extrémistického materiálu či popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov proti ľudskosti.

Pfizer a BioNTech testujú upravenú vakcínu proti omikronu. Klinická štúdia prebieha v USA a v Juhoafrickej republike na viac ako tisícke osôb, na schválenie regulačnými úradmi by mohla byť k dispozícii v marci.

Švédsko a Fínsko zvažujú, či nie je načase prehodnotiť ich neutralitu a či by krajiny nemali vstúpiť do NATO. Fínska aj švédska armáda spolupracujú s NATO, pôsobia dokonca v jeho misiách. Dôvodom je správanie Ruska.

Odporúčanie

Putin vytvoril túto krízu a len Putin ju môže ukončiť. Tak by sa dalo zhrnúť moje dnešné odporúčanie, text Len Putin vie, čo sa stane magazínu The Atlantic. Vysvetľuje, ako sa Európa ocitla na hrane veľkej vojny, čo by mali urobiť Spojenci a aké sú riziká, že sa všetko neplánovane vymkne spod kontroly.