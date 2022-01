Únia stojí pri Ukrajine, ale napätie s Ruskom nevyrieši (anketa)

Anketa o európskych témach.

BRATISLAVA. Pri jednej z kľúčových udalostí, ktoré viedli k súčasnému napätiu medzi Ruskom a Ukrajinou, bola Európska únia. Išlo konkrétne o otázku, či Ukrajinci vidia svoju budúcnosť na demokratickom Západe, alebo v mocenskom objatí Ruska.

Napriek tomu, že v kampani Viktor Janukovyč sľuboval približovanie k Európe, ako prezident v roku 2013 ukončil rokovania o asociačnej dohode s blokom, čo vyvolalo protesty na majdane, jeho pád a potom aj vpád Ruska, ktoré obsadilo polostrov Krym a podporilo separatistov na východe Ukrajiny.

Kyjev sa medzitým znovu obrátil európskym smerom, asociačná dohoda bola prijatá a Ukrajina je dôležitou súčasťou takzvaného východného partnerstva, teda spolupráce Únie s východnými susedmi.

V súčasnosti sa znovu hovorí o vojne, keďže Moskva v posledných mesiacoch pri hranici s Ukrajinou zhromaždila viac ako stotisíc vojakov. Rokovania sa skončili neúspechom.

Moskva hovorila so Spojenými štátmi, s NATO a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Európska únia ako celok sa však na uvoľňovaní napätia nezúčastňuje, aj keď sa odohráva v jej bezprostrednej blízkosti.

Denník SME zostavil tím odborníkov z európskej a domácej politiky a nezávislých analytikov, ktorým pravidelne kladie otázky na európske témy.

Odborníci odpovedali na otázku:

Je Európska únia dostatočne aktívna pri zmierňovaní napätia na Ukrajine, teda v jej bezprostrednom susedstve?

Alexander Duleba

analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

EÚ je aktívna primerane svojim kompetenciám a možnostiam. V súčasnej situácii jediné, čo môže robiť, je zdržiavať Rusko hrozbou prijatia ďalších ekonomických sankcií v prípade, že bude pokračovať vo vojenskej eskalácii konfliktu s Ukrajinou. Očakávať od EÚ niečo iné znamená nerozumieť, čo EÚ je a čo nie je.

Prečo EÚ nemôže robiť viac? Predovšetkým preto, že Rusko žiada poskytnutie bezpečnostných garancií od USA a NATO, nie od EÚ.

Po druhé, EÚ nie je signatárom dohôd v oblasti jadrových zbraní medzi USA a Ruskom, ani ich obsah od EÚ nijako nezávisí. Navyše, v otázke jadrových zbraní, Únia nemá dosah ani na rozhodovanie vlastných členov, resp. jedinej členskej krajiny Únie, ktorá disponuje jadrovými zbraňami a ktorou je, po odchode Veľkej Británie, Francúzsko.

Po tretie, EÚ nebola ako medzinárodná organizácia signatárom Zmluvy o konvenčných silách v Európe z roku 1997, ktorá uspokojila požiadavky Ruska, resp. jeho obavy z priblíženia vojenskej infraštruktúry NATO k jeho hraniciam po prvej i druhej vlne rozširovania v rokoch 1999 až 2004.

Obranná politika EÚ je stále začínajúci projekt, ktorý sa prejavuje v posilnenej spolupráci členských krajín, ale tie sa ešte nedohodli na takom posilnení spoločných kompetencií, ktoré by z EÚ urobilo relevantného vojenského aktéra európskej bezpečnosti.

Väčšina členských štátov Únie je zároveň v NATO, ktoré je obrannou alianciou a spája bezpečnosť európskych krajín s bezpečnosťou USA, Kanady a Veľkej Británie. EÚ nemôže a nedokáže suplovať NATO, pretože bez vyššie uvedených krajín jej obranný potenciál nezodpovedá kapacitám, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezpečnosti jej členských krajín v prípade väčšieho vojenského konfliktu vo východnej Európe za účasti Ruska.

Tomáš Valášek

poslanec NR SR za Progresívne Slovensko, bývalý šéf Carnegie Europe

Aktívna áno. Otázkou je, či to robí tak dobre, ako sa dá. Odpoveď je, že, žiaľ, nie. Len pred pár dňami sa v médiách objavil spor nemeckých ministeriek obrany a zahraničných vecí. V ňom prvá, Christine Lambrechtová, odmietla, že by nespustenie plynovodu Nord Stream 2 malo byť súčasťou balíka sankcií na odradenie Ruska od agresie.

Urobila to len pár dní pred návštevou kolegyne, ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej v Moskve. Ako má ruská vláda brať pani Baerbockovú vážne, ak jej vlastná kolegyňa stiahla zo stola jednu z najvyšších kariet, ktoré v rokovaniach s Ruskom Európa drží v ruke? Pripomínam, že nejde o hociktorú európsku krajinu, ale o najväčšiu, Nemecko.

Na druhej strane stola sedí Rusko, ktoré má veľmi malý rešpekt pred kolektívnymi inštitúciami EÚ. A ak niekoho v Európe berie vážne, tak sú to práve tie veľké členské krajiny Únie ako Nemecko.

Bol to vlastný gól a prišiel vo veľmi citlivom čase, len pár dní po tom, ako ruská strana vyhlásila doterajšie rokovania so Západom za neúspešné. To ešte nemusí znamenať koniec, ostentatívne odchody od stola sú súčasťou diplomacie, ale práve v takýchto situáciách, keď je riziko konfliktu najväčšie, treba veľmi starostlivo vážiť každé slovo a zomknúť sa, nenechať oponentovi ani kúsok nádeje, že sa mu podarí Európu rozdeliť.

Miriam Lexmann

europoslankyňa za Európsku ľudovú stranu/KDH

V rámci snahy Západu deeskalovať napätie na ukrajinských hraniciach Rusko trvalo na tom, aby jeho hlavným vyjednávacím partnerom boli Spojené štáty, pretože chce dokázať, že je im významom rovná svetová veľmoc.

Európska únia sa musí snažiť byť aktívna tam, kde môže mať reálny prínos pre riešenie napätej situácie. Oceňujem nedávnu vôbec prvú návštevu najvyššieho predstaviteľa európskej diplomacie Josepa Borrella na východe Ukrajiny, ale aj minulotýždňovú dohodu šéfov diplomacií EÚ na spoločnom pláne jednotného postupu, ktorý hovorí o priorite dialógu s Ruskom, ale nikdy nie za cenu našej slobody, nezávislosti, suverenity a rešpektovania základných hodnôt.

Jednotný postoj spočíva aj v dohode na silných ekonomických sankciách proti Rusku v prípade akéhokoľvek útoku na Ukrajinu či v doterajšom nespustení plynovodu Nord Stream 2. Je však nevyhnutné, aby sme v EÚ viedli serióznu internú diskusiu o budúcnosti tohto plynovodu, keďže Kremeľ ho už dnes využíva na vydieranie EÚ aj Ukrajiny.

Únia si môže svoju úlohu v celom procese zastať napríklad aj pokračovaním v programoch podporujúcich reformy na Ukrajine či spoluprácou v oblasti kyberbezpečnosti a boja proti dezinformáciám – čo by bol základ odolnosti Ukrajiny proti externým i vnútorným hrozbám.

Peter Stach

nezávislý konzultant a autor podcastu Modra vlna

Pri hľadaní riešení konfliktnej situácie medzi Ukrajinou a Ruskom hrá Únia, žiaľ, druhé husle. Dôvodom je, že EÚ nemá vlastnú armádu ani obrannú politiku a zároveň každý z jej členských štátov sa snaží vo vzťahu k Rusku samostatne hľadať rovnováhu medzi svojimi obchodnými a bezpečnostnými záujmami.

Európania sa tu opäť ocitli v situácii, že nemôžu priamo zasiahnuť do rozhodovania o riešení geopolitickej krízy, hoci následky jej prípadného nezvládnutia zasiahnu Európu oveľa viac než tých pri rokovacom stole.

Bez ohľadu na to, či ide o Blízky a Stredný východ alebo Ukrajinu, súčasná úroveň európskej integrácie nestačí na to, aby sme ako Európania dokázali v takýchto situáciách razantnejšie presadzovať vlastný bezpečnostný a hospodársky záujem.

Bez skutočnej federálnej vlády a akcieschopnej armády nás jednoducho krajiny ako Rusko a USA nemôžu a nebudú považovať za rovnocenných partnerov.

Monika Beňová

europoslankyňa Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente/Smer-SD

Európska diplomacia vyjadrila Ukrajine opakovane svoju plnú podporu a zároveň spolu s transatlantickými partnermi koordinuje kroky, ktoré by mali viesť k deeskalácii napätia na jej východných hraniciach.

Európska únia má zároveň k dispozícii politické a diplomatické prostriedky, ktoré dosiaľ nevyužila. Či už ide o zavedenie skutočne tvrdých ekonomických opatrení zameraných na majetky ruských oligarchov alebo aj definitívnu stopku pre aj tak nepotrebný plynovod Nord Stream 2.

Aj v nasledujúcom období bude kľúčové neustupovať vydieraniu a zachovať si jednotný postoj k ničím neodôvodnenému nátlaku, ktorý, bohužiaľ, vyvíja Rusko.

David Stulík

analytik think-tanku Evropské hodnoty

EÚ si čiastočne vzala ponaučenie z predchádzajúceho agresívneho rokovania Ruska voči Ukrajine. V porovnaní s rokom 2014 už teraz rokuje vopred o možných sankciách a odvetných krokoch proti Rusku a snaží sa tak predísť ďalšej eskalácii z jeho strany. Otázkou však je, či to bude stačiť na zastavenie ďalšej ruskej agresie.

Ďalej si treba spomenúť, že predchádzajúce porušenie medzinárodného práva Ruskom zostáva naďalej nevyriešené a doterajšie sankcie EÚ k zmene neviedli.

Vynára sa teda otázka, či by EÚ nemala pripraviť a zaviesť nový balík viacerých účinných "preventívnych" sankcií (vrátane personálnych na najbližšie okolie prezidenta Putina), ktoré by sa citeľne dotkli záujmov Ruskej federácie a ktoré by boli zrušené po plnej deeskalácii súčasného napätia a po návrate do stavu pred rokom 2013 - návrat Krymu Ukrajine, stiahnutie jednotiek a vojakov z okupovaných území východnej Ukrajiny.

Prišlo by k výmene súčasných rolí: Rusko by muselo reagovať na aktívnu politiku EÚ.

Bohužiaľ, v tomto ohľade sa 27 členských krajín EÚ nedokáže dohodnúť, a preto EÚ ako celok nevie plne využiť svoju ekonomickú váhu a potenciál, ktorý má voči Rusku k dispozícii.

Peter Kmec

poslanec NR SR, člen Hlas-SD, bývalý veľvyslanec v USA

Úloha Európskej únie je pri riešení ukrajinsko-ruského konfliktu, bohužiaľ, veľmi obmedzená. EÚ naráža na svoje limity pri konsenzuálnom rozhodovaní v oblasti zahraničnej politiky. Dve európske mocnosti (Nemecko, Francúzsko) neboli schopné využiť ani tzv. Normandský formát, ktorý sa ponúkal ako vhodný rokovací mechanizmus na vyriešenie napätia medzi Ruskom a Ukrajinou.

Výsledkom nečinnosti EÚ je vedúca úloha USA a NATO pri rokovaniach s Ruskom, ktoré je s týmto rokovacím formátom vyrovnané a snaží sa navodiť historické obnovenie geopolitických sfér vplyvu.

Diskusia o strategickej autonómii EÚ nebola nikdy taká dôležitá ako dnes, keď sa buduje nový multipolárny poriadok za účasti viacerých mocností. EÚ ako najsilnejší svetový ekonomický hráč má unikátnu príležitosť prihlásiť sa k svojmu politickému a bezpečnostnému vplyvu vo svete. Aj o tom je Konferencia o budúcnosti Európy.

Marcin Zaborowski

analytik Globsec Policy Institute

Čo sa týka EÚ – bruselských inštitúcií – existujú určité náznaky zvýšenej aktivity voči Ukrajine. Najmä Joseph Borell (vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, pozn. red.) cestoval do Kyjeva, aby vyjadril podporu, ale takisto, čo je dôležitejšie, ponúkol zriadenie misie EÚ v Donbase.

Mohlo by sa to považovať za príliš málo alebo neskoro, ale niet pochýb o tom, že takáto misia by bola pre Ukrajinu vzpruhou. Ak by totiž podobná misia už existovala, odradilo by to Rusko od možnej invázie, pretože by to poslúžilo ako prekážka vtiahnutia členských štátov EÚ do konfliktu.

Ďalšie kroky zahŕňajú zverejnenie zoznamu prísnych sankcií, ktoré by boli automaticky uvalené na Rusko, ak by skutočne napadlo v blízkej budúcnosti Ukrajinu.

Čo sa týka členských krajín, kľúčovou otázkou pre Rusko je Nemecko, ktoré by malo zastaviť dostavbu ropovodu Nord Stream 2. Bola by to najbolestivejšia a najúčinnejšia sankcia proti Rusku.

Ivan Štefanec

europoslanec za Európsku ľudovú stranu/KDH

Ukrajina je druhý najväčší štát v Európe. A my, Európska únia, sme jej najväčším obchodným partnerom. Naše vzájomné kvalitne nastavené vzťahy definuje Asociačná dohoda o partnerstve a spolupráci z roku 2014.

Ja a celý Európsky parlament sme niekoľkokrát odsúdili posilňovanie ruských jednotiek na hraniciach s Ukrajinou a nezákonnú okupáciu Krymu. Európsky parlament prijal uznesenie o vzťahu medzi Európskou úniou a Ruskom. Odsudzuje nepriateľské činy Ruska vrátane posilnenia armády na rusko-ukrajinskej hranici, neoprávnenej okupácie Krymu a výbuchov českých skladov zbraní v roku 2014.

Európsky parlament vo svojom uznesení jasne odmieta nedemokratické kroky Ruska. Napríklad výbuchy muničných skladov v Česku. EP stála a stojí pri Českej republike a Ukrajine a aktívne im vyjadruje súcit. Vyjadruje opakovane aj podporu potláčaným demokratickým hnutiam v Rusku.

Dúfame, že Rusko prestane so svojimi provokáciami proti Ukrajine. No parlament je pripravený urobiť aj radikálne kroky. Vyzýva členské štáty EÚ, aby držali spolu a prejavili solidaritu s Ukrajinou a ľudom okupovaného Krymu. Jasný postoj vyjadrila EÚ aj tým, že udelila Sacharovovu cenu - najvyššie ocenenie za slobodu myslenia za prácu v oblasti boja za ľudské práva Alexejovi Navaľnému.

Ukrajina je prioritným partnerom Únie a európskej susedskej politiky. Východné partnerstvo má pre EÚ a Slovensko ako jej súčasť kľúčovú úlohu a strategický význam.

EÚ a my ako poslanci Európskeho parlamentu sa snažíme podporiť Ukrajinu pri zabezpečovaní stabilnej, prosperujúcej a demokratickej budúcnosti. Musíme nepretržite deklarovať podporu nezávislosti, územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny.

Martin Klus

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR

Ak by Rusko rešpektovalo medzinárodné právo ako aj právo Ukrajiny (či ľubovoľného štátu) vybrať si svoju vlastnú cestu, vlastné zahraničnopolitické smerovanie, tak ako je to ukotvené vo viacerých medzinárodných dokumentoch, nemuseli by sme čeliť napätiu v našom bezprostrednom susedstve.

Ukrajina v súčasnosti trpí pre to, že chce suverénne rozhodovať o svojej budúcnosti a viesť nezávislú zahraničnú politiku ako nezávislá a suverénna krajina. Nesmieme zabúdať na to, že história Európy po 2. svetovej vojne nepozná prípad, keď jedna krajina anektovala časť susednej krajiny.

Od roku 2014, keď Rusko anektovalo polostrov Krym, je EÚ mimoriadne aktívna v podpore Ukrajiny, a to hneď v niekoľkých v rovinách. A neváham označiť túto podporu za bezprecedentnú.

EÚ zmobilizovala viac než sedemnásť miliárd eur vo forme grantov a pôžičiek na podporu mimoriadne dôležitých a ambicióznych reforiem, medzi ktoré patria najmä boj proti korupcii, reforma súdnictva, ústavné a volebné reformy, zlepšenie podnikateľského prostredia, pozemková reforma, ako aj reforma verejnej správy, digitálna transformácia či decentralizácia. Naším spoločným cieľom je zvýšiť odolnosť Ukrajiny pred vonkajšími hrozbami.

EÚ takisto podporuje Ukrajinu v boji proti hybridným hrozbám a dezinformáciám, a to aj prostredníctvom posilnenia nezávislých médií a strategickej komunikácie v oblasti mediálnej gramotnosti, opäť s cieľom posilniť odolnosť Ukrajiny.

Aj toto sú formy podpory, ktoré môžu viesť k stabilite a prosperite nášho východného suseda, čo bude na prospech EÚ a, samozrejme, bude prínosom pre Slovensko.

Požiadavky na akési "zóny vplyvu" sú ako z čias studenej vojny a návrat k takejto rétorike odmietame. Napriek tomuto všetky krajiny NATO potvrdili záujem o pokračovanie otvoreného dialógu s Ruskom o bezpečnosti v Európe a konkrétnych opatreniach na budovanie dôvery vo viacerých oblastiach.

Aj EÚ bude mať prirodzene svoj priestor na zapojenie sa do diskusie. Už dnes aj v tomto prebieha mimoriadne intenzívna koordinácia medzi USA a EÚ a NATO a EÚ.

Okrem anexie Krymu čelí Ukrajina od roku 2014 konfliktu na východe – v Donbase, ktorého časť dodnes nie je pod plnou kontrolou vlády v Kyjeve. EÚ sa aj v tomto prípade snaží podporovať diplomatické, nie vojenské riešenie tohto konfliktu prostredníctvom negociačných formátov, akými sú Normandská štvorka a Trojstranná kontaktná skupina. V tomto kontexte považuje implementáciu Minských dohôd za základ na akékoľvek zlepšenie vzťahov s Ruskom.

Mierové riešenie sporov a dialóg sú, takpovediac, v DNA EÚ od jej prvopočiatkov. To je aj náš jasný príspevok k zmierňovaniu napätia medzi Ukrajinou a Ruskom, ale aj inde vo svete.

Martin Ehl

analytik denníka Hospodářské noviny

Nie je. Nemá na to nástroje, dostatočnú vôľu, jednotu a schopnosť rozhodnej akcie, ktorú by Rusko chápalo ako skutočnú hrozbu.