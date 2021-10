Koalícia PirSTAN napadla výsledky volieb, žiada o jeden mandát viac

Koalícia tvrdí, že by mala mať o jeden mandát viac na úkor ANO.

23. okt 2021 o 8:38 TASR

PRAHA. Česká štátna volebná komisia nesprávne spočítala výsledky volieb do Poslaneckej snemovne, tvrdí koalícia Piráti/STAN (PirStan), ktorá výsledný počet mandátov napadla na súde a požaduje o jedno kreslo viac. V piatok večer o tom informoval spravodajský portál Seznam Zprávy.

"Podali sme návrh na vyslovenie neplatnosti voľby kandidátov. Sme presvedčení, že volebná komisia si vyložila pravidlá volebného zákona tak, že namiesto korekcie výsledkov rozdelenia mandátov v 1. skrutíniu sa v 2. skrutíniu rozdiely naopak prehĺbili. Náš výpočet (je) ÁNO 71, PirSTAN 38," napísal na Twitteri podpredseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Věslav Michalik.

Oficiálne výsledky volieb pridelili hnutiu ANO 72 kresiel a koalícii PirSTAN 37.

Volebná komisia podľa PirStan nekonala v súlade s novým volebným zákonom

Koalícia Pirátov a hnutia STAN teraz žiada, aby namiesto poslanca Ondřeja Babky (ANO) zasadol do dolnej komory parlamentu Miloň Slabý (STAN) z kraja Vysočina.

"Za prepočet mandátov je zodpovedná Štátna volebná komisia. A tá podľa nášho názoru nekonala v súlade s novým volebným zákonom," priblížil Michalik.

Koalícia PirSTAN tvrdí, že volebná komisia pochybila pri prepočte mandátov v takzvanom druhom skrutíniu. Namiesto jednotlivých krajov mala komisia v druhom skrutíniu zohľadniť celorepublikové výsledky, tvrdí PirSTAN.

Podľa výpočtov PirSTAN by poslanca Ondřeja Babku (ANO) mal nahradiť Miloň Slabý (STAN).

Poradie by sa navyše zmenilo u kandidátov SPD - Karlu Maříkovú (SPD) a Jaroslava Dvořáka (SPD) by v Snemovni nahradili Petra Svedíková Vávrová (SPD) a Pavel Jelínek (SPD). Súčasne by sa zmenilo poradie náhradníkov.

Věslav Michalik

Nový zákon priniesol ešte menšiu proporčnosť

Voľby do Poslaneckej snemovne výrazne ovplyvnilo rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý v zime zmenil systém výpočtu mandátov, pripomínajú Seznam Zprávy.

Hoci nový systém mal do prepočtu mandátov priniesť väčšiu pomernosť, v týchto voľbách je menej proporčný, než keby sa počítalo po starom, analyzujú Seznam Zprávy. Hnutie ANO napríklad získalo o jeden mandát viac (72) ako koalícia SPOLU (71), hoci získalo menej hlasov.

O sťažnosti musí rozhodnúť Najvyšší správny súd. Obe koaličné strany na súde zastupuje europoslanec a podpredseda hnutia STAN Stanislav Polčák.

