Pozrite si výsledky českých parlamentných volieb 2021 po sčítaní 100 percent zápisníc.

9. okt 2021 o 22:40 Jakub Habas, Andrej Kuzmány

Pozrite si kompletné výsledky českých parlamentných volieb 2021. Ktoré strany sa dostali do parlamentu a kto zostaví novú vládu? Aká bola volebná účasť?

Kompletné výsledky českých parlamentných volieb 2021

Víťazom českých parlamentných volieb 2021 sa stala koalícia SPOLU so ziskom 27,79 percenta hlasov. Tesne dokázala predstihnúť doterajšiu vládnu stranu ANO Andreja Babiša, ktorá získala podporu 27,12 percenta voličov.

Tretia skončila liberálna koalícia Piráti a Starostovia so ziskom 15,62 percenta hlasov. Do dolnej komory parlamentu sa dostala aj populistická strana Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru, ktorá má 9,56 percenta hlasov.

Do Poslaneckej snemovne sa dostali iba štyri subjekty. Sociálni demokrati (ČSSD) ani komunisti (KSČM), ktorí boli posledné štyri roky v parlamente, tentoraz neprekročili päťpercentnú hranicu. Volebná účasť bola 65,43 percenta.

Rozdelenie mandátov v Poslaneckej snemovni

Koalícia SPOLU, ktorá sa stala víťazom parlamentných volieb, obsadí 71 kresiel a spolu s ďalšou koalíciou Piráti/STAN budú mať v 200-člennej snemovni nadpolovičnú väčšinu 108 kresiel.

Obe strany pred voľbami vylučovali spoluprácu s ANO a už počas rátania výsledkov avizovali rokovania o povolebnej spolupráci.

Kľúčový v celom procese však bude postoj prezidenta Miloša Zemana, ktorý avizoval, že zostavením vlády poverí stranu s najsilnejším poslaneckým klubom a koalície nebude brať do úvahy. Znamenalo by to, že poverenie dostane Andrej Babiš, keďže SPOLU je koalíciou troch strán ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a ani jedna z nich nebude mať viac poslancov ako Babišovo ANO.

Rozdelenie kresiel podľa strán ANO – 72

Piráti – 4

KDÚ-ČSL – 23

STAN – 33

TOP 09 – 14

ODS – 34

SPD – 20

Volebná mapa Česko

Kým v parlamentných voľbách pred štyrmi rokmi zvíťazilo ANO vo všetkých 14 krajoch, tentoraz sa mu to podarilo iba v šiestich. V ôsmich krajoch zvíťazila koalícia SPOLU.

Ďalšie informácie o parlamentných voľbách v Česku 2021