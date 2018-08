Minúta po minúte: V Janove sa zrútila časť mosta, v troskách uviazli desiatky ľudí

Polícia informovala o najmenej jedenástich obetiach.

14. aug 2018 o 12:50 (aktualizované 14. aug 2018 o 15:04) ČTK, Nina Sobotovičová

V talianskom Janove sa zrútila časť diaľničného Morandiho mosta.

V čase nešťastia bolo na moste najmenej desať áut, ktoré sa zrútili.

Úrady zatiaľ potvrdili jedenásť obetí, očakávajú, že ich bude oveľa viac.

Nešťastie v Janove sledujeme minútu po minúte:

15:03 Medzi jedenástimi mŕtvymi je aj jedno dieťa, uvádza taliansky denník Corriere della Sera.

15:00 Morandiho viadukt mal od začiatku niekoľko problematických aspektov, uviedol pred dvoma rokmi inžinier Antonio Brencich.

Problematické boli najmä veľké rozdiely medzi jednotlivými časťami vozovky, ktoré sa podarilo vyrovnať až po niekoľkých opravách.

14:58 Hasiči sa podľa agentúry AP obávajú, aby na mieste neexplodovali rozvody plynu.

14:55 Polícia vidí dôvod nešťastia v mimoriadne nepriaznivom počasí, ktoré označila ako"výbuchom mračien".

14:46 Hasiči vyslobodzujú obete spod trosiek aj zo zdeformovaných áut, v ktorých ľudia uviazli.

Morandiho most Železobetónový most, známy aj ako most cez rieku Polceveru, je súčasťou diaľnice A10 medzi Janovom a talianskofrancúzskou hranicou.

Názov dostal po talianskom konštruktérovi Riccardovi Morandim.

Most začali stavať v roku 1963.

Slávnostne ho otvorili 4. septembra 1967.

Jeho celková dĺžka je 1 102 metrov, vysoký je 45 metrov

14:43 Cez most prešiel chvíľu pred jeho zrútením aj fotograf Robert Tappert. „Prešli sme cez most a až následne sme zaregistrovali väčšie množstvo záchraniek,“ hovorí. V ceste pokračovali ďalej. „Až neskôr nás kontaktovala kamarátka, či sme v poriadku a spätne sme si uvedomili, že v tom čase sme cez most prechádzali,“ dodáva pre SME.

14:40 Svedok pre taliansku agentúru Ansa uviedol, že tesne pred kolapsom udrel do mosta blesk. Niektoré autá spadli do rieky Polcevera, trosky mosta zničili aj časť skladu.

14:21 Kolaps mosta neprežilo najmenej 11 ľudí, informovalo podľa BBC talianske ministerstvo vnútra.

14:10 Jedna z fotografií zachytáva nákladné auto, ktoré na moste v čase nešťastia zastavilo tesne pred časťou, ktorá sa zrútila.

14:06 Taliansky minister dopravy Danilo Toninelli povedal, že to bude pravdepodobne "obrovská tragédia", zatiaľ čo polícia informovala najmenej o desiatich obetiach, píše BBC.

14:04 „Videl som, ako oproti mne utekajú ľudia. Bosí a vydesení," cituje Corriere della Sera svedka pádu.

14:03 Talianske úrady potvrdili sedem obetí, stále však predpokladajú, že počet mŕtvych výrazne stúpne.

13:59 Agentúra ANSA uviedla, že záchranárom sa z trosiek podarilo vyslobodiť štyroch živých ľudí. Jedného z nich okamžite letecky previezli do nemocnice.

13:55 Podľa talianskych médií sa najskôr zrútil podporný stĺp, ktorý následne spôsobil pád časti mosta. Časť konštrukcie sa zrútila na budovu, ďalšia na železničnú trať pod mostom.

13:47 Riaditeľ záchrannej služby Francesco Berman povedal, že nešťastie spôsobilo smrť desiatok ľudí. Medzi troskami mosta je podľa záberov rozdrtených niekoľko vozidiel.

13:43 Podľa prvých správ zrútenie časti mosta aj s pilierom spôsobil zosuv pôdy. Mostná vozovka sa zrútila počas prudkého dažďa, uviedli RaiNews.

13:38 Železobetónový Morandiho most, známy aj ako most cez Polceveru, je súčasťou diaľnice A10 medzi Janovom a taliansko-francúzskou hranicou. Okrem rieky Polcevera sa pod mostom nachádzajú železničné koľaje, priemyselný areál, ale aj obytné domy.

13:30 Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

13:15 Miestne úrady zatiaľ potvrdili tri obete, taliansky denník La Repubblica však uvádza, že počet obetí bude pravdepodobne oveľa vyšší. Na svojom webe píše o desiatkach ľudí, ktorí uviazli pod troskami mosta a pravdepodobne prišli o život.

12:55 Podľa záchranárov spadlo z mosta približne desať vozidiel vrátane nákladných áut.

12:50 Agentúra ANSA uviedla, že sa zrútila približne 100 metrov dlhá časť mostnej vozovky.

Z fotografií je zrejmé, že pod niektorými časťami mosta sú aj budovy aj železničná trať.

12:45 Na frekventovanej diaľnici v Janove na severe Talianska sa zrútila časť diaľničného mosta Morandi. V čase nešťastia po ňom jazdili autá.