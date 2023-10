Koniec spojenca Ukrajiny? Čo môže priniesť Ficova vláda pre Kyjev

Smer chce zastaviť zbrane pre Ukrajinu.

KYJEV, BRATISLAVA. Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bolo Slovensko jedným z najodhodlanejších spojencov. Kým západné štáty s pomocou váhali, na Slovensko prišli desaťtisíce utečencov a Slovensko ako prvé poskytlo Kyjevu obranný systém S-300 a po Poľsku aj stíhačky MiG-29.

Výsledky predčasných volieb na Slovensku však zrejme politikov v Kyjeve nepotešili. Líder strany Smer Robert Fico, ktorý v pondelok dostal od prezidentky oficiálne poverenie na zostavenie vlády, už počas kampane hovoril, že ak sa dostane k moci, Slovensko zastaví vojenskú pomoc Ukrajine. Na volebných mítingoch vyhlasoval aj o to, že vojnu začali ukrajinskí nacisti a týždeň pred voľbami označil Zelenského a Ukrajinu za „nevďačných a nenažraných“.

Ak by Fico zložil vládu, znamenalo by to zrejme aj zmenu politiky voči Ukrajine. V Kyjeve sú však zatiaľ s vyjadreniami opatrní. Zastavenie dodávok zbraní zo Slovenska by pritom zrejme nebol najväčší problém pre Ukrajinu, ktorá sa s obavami pozerá aj na nadchádzajúce voľby v Poľsku a dianie v americkom Kongrese.

V článku sa dočítate: ako vnímali Ukrajinci Slovensko na začiatku vojny,

prečo sa politici vyjadrujú k výsledku volieb opatrne,

aké má plány Robert Fico ohľadom dodávok zbraní,

v čom vidí Denisa Saková miesto na kompromis,

prečo sa viac Kyjev obáva diania vo Washingtone.

Slovensko prekvapilo pomocou

Aj keď viaceré ukrajinské médiá píšu o riziku proruského smerovania Slovenska, výsledky volieb zatiaľ veľa oficiálnych vyjadrení z Ukrajiny nepriniesli. „Je ešte priskoro hodnotiť, ako tieto voľby ovplyvnia podporu Ukrajiny. Musíme počkať, kým sa vytvorí koalícia,“ povedal v pondelok minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba podľa CNN.